В тюменских храмах на этой неделе пройдут праздничные пасхальные службы

По словам председателя Епархиального издательско-информационного отдела Тобольской Митрополии Григория Мансурова, самые важные из них состоятся в четверг и пятницу. В эти дни верующие будут вспоминать последние дни земной жизни Христа, его страдания и смерть.
В субботу, 23 апреля, с полудня, начнутся церемонии по освящению яиц, куличей и другой праздничной продукции. Они продлятся до конца дня — до ночного праздничного Пасхального богослужения.
В воскресенье, 24 апреля, освящение куличей продолжится.