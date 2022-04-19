nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В тюменских храмах на этой неделе пройдут праздничные пасхальные службы

19 апреля 04:43
Фото: 1Mi
Светлое Воскресение Христово отметят 24 апреля православные тюменцы. Всю неделю, предшествующую празднику Пасхи, в храмах региона будут проходить особые богослужения.
Сюжет
Тюмень

По словам председателя Епархиального издательско-информационного отдела Тобольской Митрополии Григория Мансурова, самые важные из них состоятся в четверг и пятницу. В эти дни верующие будут вспоминать последние дни земной жизни Христа, его страдания и смерть.

В субботу, 23 апреля, с полудня, начнутся церемонии по освящению яиц, куличей и другой праздничной продукции. Они продлятся до конца дня — до ночного праздничного Пасхального богослужения.

В воскресенье, 24 апреля, освящение куличей продолжится.

Материалы по теме
У православных тюменцев началась последняя неделя Великого поста
#Новости#Пасха#Тюмень#Церковь#Праздник#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25