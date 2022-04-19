В Тюмени женщина выбросила свою собаку с балкона

На место инцидента была вызвана полиция, а из квартиры зоозащитница забрала ещё двух собак. По факту жестокого обращения с животными написано заявление в полицию. Сообщается, что одна собака находится в реанимации.
Ранее, 6 апреля, «Наш город» сообщал, что тюменская полиция отказалась разбираться с выбросившим из пятиэтажки кота живодером. Зооняня намерена добиться наказания для бывшего хозяина кота. С самим питомцем (его зовут Савва) все должно быть хорошо. Он получил при падении сотрясение мозга.