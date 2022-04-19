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В Тюмени женщина выбросила свою собаку с балкона

19 апреля 16:26
Фото: Зоомама
В Тюмени хозяйка выбросила собаку с балкона, об этом рассказала «Нашему городу» зоозащитница Алеся Клочко. Она приехала к дому на улице Беляева и поднялась в квартиру, где ей удалось поговорить с хозяйкой собаки.

На место инцидента была вызвана полиция, а из квартиры зоозащитница забрала ещё двух собак. По факту жестокого обращения с животными написано заявление в полицию. Сообщается, что одна собака находится в реанимации.

Ранее, 6 апреля, «Наш город» сообщал, что тюменская полиция отказалась разбираться с выбросившим из пятиэтажки кота живодером. Зооняня намерена добиться наказания для бывшего хозяина кота. С самим питомцем (его зовут Савва) все должно быть хорошо. Он получил при падении сотрясение мозга.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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