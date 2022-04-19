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В Тюмени стартовал сезон ямочного ремонта дорог

19 апреля 07:12
Фото: 1Mi
В Тюмени стартовал сезон ямочного ремонта. Специалисты МКУ «Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени» ежедневно проводят обследования проезжей части, выявляя проблемные участки. В списке дорожников уже более 50 адресов, где необходимо ликвидировать дорожные дефекты.

«Ямочный ремонт можно проводить круглый год, но, как правило, основная часть работ приходится на весенне-летний период, когда устанавливается сухая погода с плюсовыми значениями. Сообщения о необходимости устранения дефектов на дорожном полотне нам поступают не только от дирекции автомобильных дорог, но и от подрядчиков, жителей города в социальных сетях, на портале «Тюмень — наш дом».Владимир Поминов, председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Ямочный ремонт проводится в соответствии с технологией. На дорожном полотне по контуру выбоин делаются запилы необходимой глубины, затем производится демонтаж поврежденного слоя асфальта. После этого данный участок дороги обрабатывается битумной эмульсией, а далее укладывается новый слой асфальта и уплотняется.

На сегодняшний день в Тюмени ямочный ремонт уже ведется на ул. Чекистов, Ленина, Республики, 30 лет Победы и других.

#Новости#Ямы#Ремонт дорог#Ремонт#Валентина Бурнашева#Общество
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