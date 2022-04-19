В Тюмени стартовал сезон ямочного ремонта дорог

«Ямочный ремонт можно проводить круглый год, но, как правило, основная часть работ приходится на весенне-летний период, когда устанавливается сухая погода с плюсовыми значениями. Сообщения о необходимости устранения дефектов на дорожном полотне нам поступают не только от дирекции автомобильных дорог, но и от подрядчиков, жителей города в социальных сетях, на портале «Тюмень — наш дом».Владимир Поминов, председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.