В Тюмени отремонтируют 9 километров дорог в рамках нацпроекта

В регионах привели в нормативное состояние более 800 объектов улично-дорожной сети, ведущих к местным достопримечательностям, а их общая протяженность — более 4 тыс. км. В этом году запланирован ремонт 345 участков трасс и улиц. В целом в российских регионах отремонтируют 1,7 тыс. км дорог, ведущих к туристическим местам.