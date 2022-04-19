В Тюмени отремонтируют 9 километров дорог в рамках нацпроекта

По данным комитета по связям с общественностью и СМИ, в том числе будут вестись работы по приведению в нормативное состояние дорог, ведущих к популярным туристическим местам и достопримечательностям.
В частности, запланированы работы по обновлению 1,2 км дороги по ул. Луначарского на участке от ул. Л. Толстого до ул. Коммунистической. Эта дорога обеспечивает проезд к набережной Туры, популярному месту исторической части Тюмени.
По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, за три года существования нацпроект «Безопасные качественные дороги» внес огромную лепту в развитие внутреннего туризма. Многие туристические объекты стали доступнее, добраться до них теперь можно быстрее и с комфортом.
В регионах привели в нормативное состояние более 800 объектов улично-дорожной сети, ведущих к местным достопримечательностям, а их общая протяженность — более 4 тыс. км. В этом году запланирован ремонт 345 участков трасс и улиц. В целом в российских регионах отремонтируют 1,7 тыс. км дорог, ведущих к туристическим местам.