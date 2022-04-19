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В Тюмени отремонтируют 9 километров дорог в рамках нацпроекта

19 апреля 03:34
Фото: 1Mi
Около 9 километров дорог отремонтируют в этом году в Тюмени в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По данным комитета по связям с общественностью и СМИ, в том числе будут вестись работы по приведению в нормативное состояние дорог, ведущих к популярным туристическим местам и достопримечательностям.

В частности, запланированы работы по обновлению 1,2 км дороги по ул. Луначарского на участке от ул. Л. Толстого до ул. Коммунистической. Эта дорога обеспечивает проезд к набережной Туры, популярному месту исторической части Тюмени.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, за три года существования нацпроект «Безопасные качественные дороги» внес огромную лепту в развитие внутреннего туризма. Многие туристические объекты стали доступнее, добраться до них теперь можно быстрее и с комфортом.

В регионах привели в нормативное состояние более 800 объектов улично-дорожной сети, ведущих к местным достопримечательностям, а их общая протяженность — более 4 тыс. км. В этом году запланирован ремонт 345 участков трасс и улиц. В целом в российских регионах отремонтируют 1,7 тыс. км дорог, ведущих к туристическим местам.

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