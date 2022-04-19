В меню тюменских школьников появилось шоколадное молоко, на очереди — мороженое

«Шоколадное молоко пользуется спросом среди наших ребят. Мы ориентируемся на запросы детей и родителей, поэтому разработали удобный формат упаковки, рассчитанный ровно на один прием – это стаканчик 100 мл, чтобы ребенок мог открыть баночку и полностью выпить, это очень удобно»менеджер по развитию комбината Матвей Баженов.