nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В меню тюменских школьников появилось шоколадное молоко, на очереди — мороженое

19 апреля 04:56
Фото: комбинат школьного питания "Центральный"
В рационе тюменских школьников появилось шоколадное молоко. Ввел новый продукт в меню учащихся комбинат школьного питания «Центральный» в рамках программы «Пьем молоко!»
Сюжет
Тюмень

«Шоколадное молоко пользуется спросом среди наших ребят. Мы ориентируемся на запросы детей и родителей, поэтому разработали удобный формат упаковки, рассчитанный ровно на один прием – это стаканчик 100 мл, чтобы ребенок мог открыть баночку и полностью выпить, это очень удобно»менеджер по развитию комбината Матвей Баженов.

К разработке упаковки комбинат привлек молодых иллюстраторов из Санкт-Петербурга, которые постарались сделать её интересной для детей, с забавным персонажем и в ярких цветах.

В перспективе комбинат планирует развивать сотрудничество с тюменскими производителями продуктов питания, кафе, ресторанами и кофейнями. Это позволит привнести в школьное меню новые и интересные блюда.

Что же касается молочной продукции, то по заверениям представителей "Центрального", ребят ждет обновленный йогурт, витаминизированные варианты молочных напитков, а также мороженое.

Материалы по теме
С 1 сентября можно прокомментировать школьное питание по «горячей линии»
#Новости#Молоко#Питание#Тюмень#Школьники#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25