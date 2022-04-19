В меню тюменских школьников появилось шоколадное молоко, на очереди — мороженое

«Шоколадное молоко пользуется спросом среди наших ребят. Мы ориентируемся на запросы детей и родителей, поэтому разработали удобный формат упаковки, рассчитанный ровно на один прием – это стаканчик 100 мл, чтобы ребенок мог открыть баночку и полностью выпить, это очень удобно»менеджер по развитию комбината Матвей Баженов.
К разработке упаковки комбинат привлек молодых иллюстраторов из Санкт-Петербурга, которые постарались сделать её интересной для детей, с забавным персонажем и в ярких цветах.
В перспективе комбинат планирует развивать сотрудничество с тюменскими производителями продуктов питания, кафе, ресторанами и кофейнями. Это позволит привнести в школьное меню новые и интересные блюда.
Что же касается молочной продукции, то по заверениям представителей "Центрального", ребят ждет обновленный йогурт, витаминизированные варианты молочных напитков, а также мороженое.