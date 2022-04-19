В 130 домах Тюмени с 19 на 20 апреля ограничат водоснабжение из-за нового ЖК

Ограничения затронут улицы Секисова, Боровая, Ковалева, Кооперативная, Московский тракт. Возможно понижение давления в границах улиц 30 лет Победы, Монтажников, Солнечная.
Далее будет осуществлена промывка магистральных водоводов.
В конце марта «Наш город» сообщал, что тюменцы, живущие на улице Уездной, отмечали, что в воздухе висит тяжелый, очень неприятный запах, настоящее зловоние. После их многочисленных жалоб на место приехала бригада цеха воодоотведения из «Водоканала», промыла сети и провела профилактику на насосной станции.