В 130 домах Тюмени с 19 на 20 апреля ограничат водоснабжение из-за нового ЖК

В конце марта «Наш город» сообщал, что тюменцы, живущие на улице Уездной, отмечали, что в воздухе висит тяжелый, очень неприятный запах, настоящее зловоние. После их многочисленных жалоб на место приехала бригада цеха воодоотведения из «Водоканала», промыла сети и провела профилактику на насосной станции.