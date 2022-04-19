Сколько стоит отметить Пасху в Тюмени в 2022 году

Так, в «Магните» десяток белых яиц отборной категории стоит 104 рубля. На 30 рублей дешевле, 76 рублей за десять штук, обойдутся коричневые яйца категории. Ячейка из трех десятков таких яиц стоит 228 рублей. Что практически не отличается от цен неделей ранее.
Куличи здесь пока представлены в ограниченном объеме, поставки ожидаются немного позже.
В гипермаркете «Ашан» стоимость яиц также осталась на уровне прошлой недели. Магазин предлагает покупателям 15 яиц С1 за 112,99 рублей. 20 штук обойдутся в 191,99 рублей, отборные стоят на 10 рублей дороже. Существенно сэкономить можно, если купить ячейку из трех десятков яиц — 252 рубля.
Также в гипермаркете представлен большой выбор пасхальной выпечки стоимостью от 89 рублей за кекс весом 250 грамм до 449 рублей за итальянский панеттоне весом в полкилограмма.
В «Ленте» и «Метро» можно найти белые яйца за 147 рублей за 15 штук категории С1. Десяток отборных стоит от 97 до 138 рублей, двадцать штук С1 — 199- 210 рублей. Куличи здесь можно приобрести от 199 рублей за 350-граммовый кекс до 259- 800 рублей за полукилограммовый итальянский панеттоне.
Добавим, во всех тюменских магазинах представлен широкий ассортимент пасхальных наборов — красители, наклейки, переводный картинки стоимостью от 9 -12 рублей до 79-109 рублей.