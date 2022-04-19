Сколько стоит отметить Пасху в Тюмени в 2022 году

24 апреля православные тюменцы отметят праздник Пасхи. Традиционными атрибутами этого праздника являются крашеные яйца и куличи. Издание Наш Город выяснило, подорожали или нет в преддверии праздника эти товары. И сколько составляет их средняя стоимость на сегодняшний день в популярных гипермаркетах и магазинах Тюмени.

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