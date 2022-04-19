Погорельцам из Бердюжского района окажут материальную помощь в размере 50 тыс. рублей

По словам главы региона, шесть семей, чье жилье пострадало в результате пожара 16 апреля, получили материальную помощь в размере 50 тысяч рублей.
«Это на первоочередные нужды, ведь у людей сгорело буквально все. Взял на контроль, чтобы до конца недели еще 50 тысяч рублей было предоставлено семьям из муниципального бюджета». Александр Моор.
Органы социальной защиты населения выдали погорельцам продуктовые наборы. Две семьи размещены в маневренном жилье, три — находятся у родственников. Еще один житель Глубокой работает вахтой в Тюмени.
Напомним, пожар в деревне Глубокой Бердюжского района произошел в субботу, 16 апреля, загорелось несколько построек. Огонь уничтожил 5 жилых домов из 9.