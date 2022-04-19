Открыта первая в России магистратура двойных дипломов национальных вузов

Наталья Поморцева: В рамках программы каждый магистрант сможет планировать развитие своих профессиональных компетенций. У нас богатый набор дисциплин по выбору, в том числе ориентированных на различные этносы. Студенты могут выбрать, с какой иностранной аудиторией им хотелось бы поработать с выходом на магистерскую диссертацию. Кому-то будет интересен Центр социокультурной адаптации, кто-то предпочтет преподавать в иностранных группах или изучать современные педагогические технологии. Мы познакомим магистрантов с уникальным цифровым подготовительным факультетом, который функционирует на платформе РУДН и позволяет организовывать дистанционный формат обучения для иностранцев по всему миру. Также в рамках программы представлены курсы дополнительного образования, такие микроквалификации – например, по цифровым инновациям в филологии. Они не входят в рамки «Глобальной русистики», но позволят нам вооружить студентов современными навыками, которые дадут им преимущества перед работодателями.