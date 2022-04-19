Открыта первая в России магистратура двойных дипломов национальных вузов

Новая сетевая магистратура «Глобальная русистика» реализуется Тюменским государственным университетом совместно с Российским университетом дружбы народов. Программа предполагает два профиля подготовки: преподавание русского языка как иностранного и продвижение русского языка и русской культуры. «Глобальная русистика» стартовала в 2021 году. Уже следующим летом первые магистранты получат дипломы сразу двух российских вузов – ТюмГУ и РУДН.
Лариса Басова: «Сегодня особенно актуальными стали вопросы внутренней мобильности – нужны крепкие связи между национальными вузами. Мы первые в России предлагаем обучающимся полноценную магистерскую программу двойных дипломов внутри страны. Очень важно, что нашим партнером выступает Российский университет дружбы народов, у которого есть огромный опыт, в том числе в области методики преподавания русского языка как иностранного».
Программа обучения распределена между университетами. Во время первых двух семестров магистранты учатся в ТюмГУ, третий организуется в Москве. Он в большей степени ориентирован на практику – студентам предстоит поработать с представителями разных стран.
Об уникальности программы и перспективах сотрудничества двух университетов рассказали представители РУДН: Наталья Поморцева – заместитель директора Института русского языка, доктор педагогических наук, профессор, и Светлана Ельникова – первый заместитель директора института русского языка, кандидат филологических наук, доцент.
О чем магистратура «Глобальная русистика»?
Светлана Ельникова: Это идеально продуманная программа общегуманитарного образования. Считается, что бакалавриат дает профессию, а магистратура углубляет полученные знания. Здесь произошла серьезная перемена ситуации. Магистратура «Глобальная русистика» не сузила специализацию, а, наоборот, ее расширила. Это общефилософское знание о мире и межкультурной коммуникации: языке, литературе, культуре.
Как началось сотрудничество ТюмГУ и РУДН?
Светлана Ельникова: У нас большой опыт совместной работы, мы долгое время сотрудничали по другим проектам. Но самая продуктивная фаза началась в 2016 году, когда Тюменский университет стал участником проекта 5-100. Сегодня ТюмГУ – активный университет с хорошим потенциалом. Очень важно, что сотрудничество организуется между Москвой и регионом – прекрасным регионом. В планах совместный научный проект.
В чем перспектива сотрудничества университетов в рамках магистерской программы?
Наталья Поморцева: Во-первых, студентам предоставляется великолепная теоретическая база. Во-вторых, когда они приезжают к нам, то оказываются в среде РУДН, где обучаются представители 170 стран мира. Студенты на практике выясняют, где располагаются границы принятого поведения и коммуникации с представителями разных национальностей.
Насколько важно понимать эти границы?
Светлана Ельникова: Это важный вопрос. Именно поэтому наша программа сконструирована таким образом, чтобы выпускники были и преподавателями, и организаторами продвижения ценностей русской культуры, так называемые менеджеры «мягкой силы». Проиллюстрирую: у меня есть опыт работы в Россотрудничестве. Я работала за рубежом с людьми, которые не имели специального образования, не знали особенностей межкультурной коммуникации, соответственно – попадали в неловкие ситуации. Например, если тебе японцы на переговорах говорят: «Хорошо, мы подумаем», то ответа можно ждать веками, потому что это завуалированное нет.
Ключевой принцип обучения в ТюмГУ возможность создавать индивидуальный образовательный трек. Как реализуется принцип индивидуализации в Глобальной русистике?
Наталья Поморцева: В рамках программы каждый магистрант сможет планировать развитие своих профессиональных компетенций. У нас богатый набор дисциплин по выбору, в том числе ориентированных на различные этносы. Студенты могут выбрать, с какой иностранной аудиторией им хотелось бы поработать с выходом на магистерскую диссертацию. Кому-то будет интересен Центр социокультурной адаптации, кто-то предпочтет преподавать в иностранных группах или изучать современные педагогические технологии. Мы познакомим магистрантов с уникальным цифровым подготовительным факультетом, который функционирует на платформе РУДН и позволяет организовывать дистанционный формат обучения для иностранцев по всему миру. Также в рамках программы представлены курсы дополнительного образования, такие микроквалификации – например, по цифровым инновациям в филологии. Они не входят в рамки «Глобальной русистики», но позволят нам вооружить студентов современными навыками, которые дадут им преимущества перед работодателями.
Светлана Ельникова: Нам очень важно, чтобы ребята, которые приедут к нам, были подготовлены психологически – им придется стать частью огромной многонациональной семьи РУДН. Важно, чтобы они пришли с определенным фокусом своих научных интересов. В этом году в Российском университете дружбы народов открывается восемь программ аспирантуры, еще одна реализуется в ТюмГУ. В этом также заключается вариативность и возможность построения индивидуальной траектории.
Какой он – идеальный магистрант?
Светлана Ельникова: Любознательный.
Наталья Поморцева: Беспокойный в хорошем смысле этого слова.
Светлана Ельникова: Очень импонируют те из них, кто занимается профессиональной деятельностью после окончания бакалавриата и с точки зрения трудового опыта критически подходит к содержанию программы. Важен высокий уровень эмпатии, навыки коммуникации, готовность и желание общаться с людьми, которые возможно отличаются от тебя кардинально.
Проект реализуется победителем Конкурса на предоставление грантов преподавателям магистратуры благотворительной программы «Стипендиальная программа Владимира Потанина» Благотворительного фонда Владимира Потанина.