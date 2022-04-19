Около 100 тюменских школьников сдадут ЕГЭ досрочно

Еще 600 учащихся 9 и 11 классов региона в 2022 году выбрали формат ГВЭ (Государственный выпускной экзамен), который разрешен для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся образовательных организаций системы УФСИН.
Как сообщили в информационном центре правительства региона, даты основного этапа ГИА установлены на федеральном уровне, вносить изменения в них не планируется.
Традиционно в этом году для сдачи ЕГЭ школьники выбрали обществознание, физику, биологию, информатику, историю. Для ОГЭ — обществознание, географию, биологию, информатику. Эти предметы пользуются популярностью у учащихся из года в год.