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Около 100 тюменских школьников сдадут ЕГЭ досрочно

19 апреля 04:12
Фото: 1Mi
96 школьников Тюменской области пройдут в этом году государственную итоговую аттестацию досрочно. 90 из них — выпускники 11 классов.
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Тюмень

Еще 600 учащихся 9 и 11 классов региона в 2022 году выбрали формат ГВЭ (Государственный выпускной экзамен), который разрешен для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся образовательных организаций системы УФСИН.

Как сообщили в информационном центре правительства региона, даты основного этапа ГИА установлены на федеральном уровне, вносить изменения в них не планируется.

Традиционно в этом году для сдачи ЕГЭ школьники выбрали обществознание, физику, биологию, информатику, историю. Для ОГЭ — обществознание, географию, биологию, информатику. Эти предметы пользуются популярностью у учащихся из года в год.

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