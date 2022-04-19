Ипотека 2% годовых на весь срок. Актуальный пример на рынке недвижимости

Несмотря на значительный рост ключевой ставки Банка России, ипотека 2% сохраняет актуальность и пользуется высоким спросом. История из офиса продаж авторского квартала «Машаров»: «Всего неделю назад по такой программе приобрела квартиру тюменская семья с двумя детьми. Супругам по 35 лет, оба работают и для них это не первое жилье. Они выбрали просторную трехкомнатную квартиру на среднем этаже в авторском квартале. Паре понравилась архитектура проекта и они полностью доверяют застройщику „Сибинтел Девелопмент“. Оформление сделки заняло у семьи примерно одну рабочую неделю и проходило в тесном сотрудничестве с офисом продаж компании».