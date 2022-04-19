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Ипотека 2% годовых на весь срок. Актуальный пример на рынке недвижимости

19 апреля 05:38
Фото: Пресс-служба "Сибинтел Девелопмент"
Строительная отрасль в России сегодня оказалась перед новыми вызовами, которые заставляют искать новые решения как в «стройке», так и в реализации объектов. Все что происходит сейчас, с большой долей вероятности поменяет баланс сил на рынке, считают эксперты.

Возможно, уйдут слабые и новые игроки и еще больше окрепнут сильные застройщики… Но жизнь поставить на паузу нельзя и, что касается жилья, люди по-прежнему будут выбирать надежных застройщиков с актуальными проектами.

Одним из таких проектов на тюменском рынке новостроек является Авторский квартал «Машаров». Его строительство ведет Сибинтел Девелопмент, крупный региональный девелопер, работающий в различных сегментах рынка недвижимости. В Тюмени компания известная такими знаковыми объектами как аквапарк «ЛетоЛето», торговые центры «Галерея Вояж», «Гудвин», «Премьер», бизнес-центрами «Петр Столыпин», «Дежнев», клубным жилым комплексом «Даудель» и клубным домом Vivaldi. Проектом «Машаров» девелопер занимается последние несколько лет, а на активную фазу строительства и реализации вышел в апреле 2021-го года.

Дом по ул. Н. Машарова, 4
Фото: Пресс-служба "Сибинтел Девелопмент"

Оперативно отреагировав на глобальные вызовы последнего времени, Сибинтел Девелопмент разработал новую программу комплексного решения квартирного вопроса. Она заключается в создании инструментов, которые расширяют возможности приобретения квартиры.

  • Беспроцентная рассрочка от застройщика сроком до полутора лет
  • Ипотека с господдержкой от 11,7% и увеличенным лимитом до 6 миллионов рублей
  • Обмен квартир, который действует по принципу trade-in
  • Семейная ипотека 6% на весь срок кредита
  • Ипотечная программа от 2% на весь срок кредитования с привлечением банковского субсидирования

Обратим ваше внимание на то, что ипотечные программы по-прежнему доступны населению, особенно на рынке новостроек. Например, ипотеку под 2% годовых с привлечением субсидии банка можно оформить на срок до 30 лет, с первоначальным взносом от 15%. Важно, что ставка сохраняется на протяжении всего срока выдачи ипотечного кредита.

Несмотря на значительный рост ключевой ставки Банка России, ипотека 2% сохраняет актуальность и пользуется высоким спросом. История из офиса продаж авторского квартала «Машаров»: «Всего неделю назад по такой программе приобрела квартиру тюменская семья с двумя детьми. Супругам по 35 лет, оба работают и для них это не первое жилье. Они выбрали просторную трехкомнатную квартиру на среднем этаже в авторском квартале. Паре понравилась архитектура проекта и они полностью доверяют застройщику „Сибинтел Девелопмент“. Оформление сделки заняло у семьи примерно одну рабочую неделю и проходило в тесном сотрудничестве с офисом продаж компании».

Дом по ул. Н. Машарова, 2
Фото: Пресс-служба "Сибинтел Девелопмент"

Что же касается строительства проекта, то все работы ведутся по графику, в соответствии с планами застройщика. В доме по адресу ул. Машарова, д. 2 ведутся монолитные работы на уровне 19 этажа, в доме 4 — заливка монолита на уровне подземного паркинга. Продажи в этих домах открыты. Также, согласно графика строительства, ведутся сваебойные работы в третьем доме по адресу ул. Машарова, 8

На крыше дома по ул. Н. Машарова, 2 расположится терраса
Фото: Пресс-служба "Сибинтел Девелопмент"

Информационная справка:

Концепция авторского квартала «Машаров», разработанная итальянскими архитекторами, предусматривает собственный пешеходный бульвар с торговой галереей, который соединит ул. Республики и ул. Советская. Также в рамках строительства пешеходной станет улица Станкостроителей, она соединит ул. Машарова и ул. М. Горького.

В проекте предусмотрено более 30 видов планировок, от студий до больших 4-комнатных квартир. Высота потолков от 2,75 до 3,3 метра. Для ценителей индивидуальности в Авторском квартале Машаров спроектированы редкие форматы квартир: двухуровневые, с террасами, мастер-спальнями, окном в ванной, гардеробными и хозяйственными помещениями.

Узнать подробнее о проекте Авторский квартал «Машаров» можно на сайте застройщика: Masharov-kvartal.ru.

Застройщик АО «СЗ «АКМ». Проектная декларация на сайте наш. дом.рф. Договор долевого участия в строительстве. Кредит Банк ВТБ (ПАО) до 6 млн. руб. по госпрограмме «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». С субсидией застройщика. Минимальный первоначальный взнос 15%, срок до 30 лет. При условии комплексного страхования. Не оферта.

#Новости#Максим Карпиков#Город
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