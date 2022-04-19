Эксперты назвали причину дефицита медицинских расходников

В частности, о перебоях с поставками сообщили 54,6% респондентов, о сложностях с поставками отечественных расходников — 34%, о дефиците медицинских перчаток — 31%. Еще 22% опрошенных жалуются на нехватку катетеров, 16% — на недостаток дезинфицирующих средств, а 10 и 13% отмечают проблемы с медицинскими масками и шприцами соответственно, пишет infox.ru.
В частности, что касается перчаток, то, как полагают эксперты, на их дефицит оказал влияние ажиотаж, вызванный коронавирусной пандемией, когда граждане приобретали перчатки в больших количествах, чтобы пользоваться общественным транспортом в соответствии с санитарными требованиями. Что же до нехватки других медицинских средств, то авторы Телеграм-канала «Антискрепа» экономиста Никиты Кричевского отметили, что дефицит этот выборочный и наблюдается только в государственных учреждениях. В частных же клиниках рассказали, что они решили проблему нехватки медицинских расходных материалов, всего лишь своевременно переориентировав логистику.