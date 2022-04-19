Эксперты назвали причину дефицита медицинских расходников

В частности, что касается перчаток, то, как полагают эксперты, на их дефицит оказал влияние ажиотаж, вызванный коронавирусной пандемией, когда граждане приобретали перчатки в больших количествах, чтобы пользоваться общественным транспортом в соответствии с санитарными требованиями. Что же до нехватки других медицинских средств, то авторы Телеграм-канала «Антискрепа» экономиста Никиты Кричевского отметили, что дефицит этот выборочный и наблюдается только в государственных учреждениях. В частных же клиниках рассказали, что они решили проблему нехватки медицинских расходных материалов, всего лишь своевременно переориентировав логистику.