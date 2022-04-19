nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Эксперты назвали причину дефицита медицинских расходников

19 апреля 16:07
Фото: pxhere.com
Сервис «Актион Медицина» провел опрос, в котором участвовали 504 медсестры российских клиник. По итогам исследования выяснилось, что в настоящее время в сфере медицины наблюдается нехватка таких материалов, как шприцы, перчатки, перевязочные средства и другие расходники.

В частности, о перебоях с поставками сообщили 54,6% респондентов, о сложностях с поставками отечественных расходников — 34%, о дефиците медицинских перчаток — 31%. Еще 22% опрошенных жалуются на нехватку катетеров, 16% — на недостаток дезинфицирующих средств, а 10 и 13% отмечают проблемы с медицинскими масками и шприцами соответственно, пишет infox.ru.

В частности, что касается перчаток, то, как полагают эксперты, на их дефицит оказал влияние ажиотаж, вызванный коронавирусной пандемией, когда граждане приобретали перчатки в больших количествах, чтобы пользоваться общественным транспортом в соответствии с санитарными требованиями. Что же до нехватки других медицинских средств, то авторы Телеграм-канала «Антискрепа» экономиста Никиты Кричевского отметили, что дефицит этот выборочный и наблюдается только в государственных учреждениях. В частных же клиниках рассказали, что они решили проблему нехватки медицинских расходных материалов, всего лишь своевременно переориентировав логистику.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25