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Эксперт по IT проанализировал планы по созданию системы защиты от DDos-атак

19 апреля 09:31
Фото: pixabay.com
По словам Артема Геллера, создателя портала kremlin.ru, на критически важных ресурсах в России уже предусмотрена система защиты от DDoS-атак. Важно распространить ее на большее количество средств, чтобы нормально функционировали интернет, коммуникация людей и бизнеса.

Так Геллер высказался по поводу новости о создании Роскомнадзором федеральной системы защиты от DDoS-атак, пишет NEWS.ru. Эксперт дал этим планам положительную оценку и при этом отметил: для любой системы тяжело побороть крупные хакерские атаки.

Специалист подчеркнул, все очень зависит от масштаба атаки. Если он средний, система, наверное, справится. Однако в один временной отрезок атака может активизироваться со значительно большего количества устройств, в этом случае защита не сработает. Ресурсы на определенное время перестанут работать.

Но переживать не стоит, добавил эксперт. Такой набор DDoS-атак не бесконечный и быстро заканчивается. Ресурсы возобновят работу через максимум сутки, и личная информация не утечет.

Артем Геллер подчеркнул: система защиты от DDoS-атак станет эффективной, и важно распространить ее на максимальное количество ресурсов.

По сообщению издания Forbes, Роскомнадзор создаст систему предположительно уже осенью этого года.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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