Эксперт по IT проанализировал планы по созданию системы защиты от DDos-атак

Так Геллер высказался по поводу новости о создании Роскомнадзором федеральной системы защиты от DDoS-атак, пишет NEWS.ru. Эксперт дал этим планам положительную оценку и при этом отметил: для любой системы тяжело побороть крупные хакерские атаки.
Специалист подчеркнул, все очень зависит от масштаба атаки. Если он средний, система, наверное, справится. Однако в один временной отрезок атака может активизироваться со значительно большего количества устройств, в этом случае защита не сработает. Ресурсы на определенное время перестанут работать.
Но переживать не стоит, добавил эксперт. Такой набор DDoS-атак не бесконечный и быстро заканчивается. Ресурсы возобновят работу через максимум сутки, и личная информация не утечет.
Артем Геллер подчеркнул: система защиты от DDoS-атак станет эффективной, и важно распространить ее на максимальное количество ресурсов.
По сообщению издания Forbes, Роскомнадзор создаст систему предположительно уже осенью этого года.