Эксперт по IT проанализировал планы по созданию системы защиты от DDos-атак

Специалист подчеркнул, все очень зависит от масштаба атаки. Если он средний, система, наверное, справится. Однако в один временной отрезок атака может активизироваться со значительно большего количества устройств, в этом случае защита не сработает. Ресурсы на определенное время перестанут работать.