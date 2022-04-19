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Баннер ко Дню Победы с ошибками, ограничение водоснабжения, малыш выпал из окна

19 апреля 16:37
Фото: 1Mi
В стране идет подготовка к празднованию Дня Победы 9 мая. Но без происшествий в этом году не обошлось — в поселке Винзили повесили баннер с ошибками. Были не верно указаны даты.
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Тюмень

В баннере ко Дню Победы нашли ошибки

Тюменская область готовится к празднованию 9 мая. В честь праздника улицы городов и поселений украшают плакатами и баннерами. Однако в поселке Винзили на фасаде ледового дворца был размещен баннер с ошибками.

На баннере указана дата «1944 — 1945», а не «1941 — 1945». Ошибку быстро заметили, баннер сняли и заменили версией без ошибок.

Напомним, что в России 9 мая проводятся парады ко Дню Победы. В 1945 году именно в этот день фашистская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции.

130 тюменских домов останутся без воды

С 19 по 20 апреля в областной столице будет проходить подключение нового жилого квартала к водопроводу, сообщает «Росводоканал Тюмень». Водоснабжение ограничат с 22 часов до 10 утра в 130 домах.

С ограничениями столкнутся жители домов по улицам Секисова, Боровая, Ковалева, Кооперативная, Московский тракт. Также могут понизить давление на 30 лет Победы, Монтажников и Солнечной.

После подключения нового жилого квартала пройдет промывка магистральных водоводов.

Напомним, что в конце прошлого месяца жители домов на улице Уездной жаловались на неприятный запах в воздухе. После обращений тюменцев с жалобами бригада «Водоканала» промыла сети и провела профилактику на насосной станции.

Сотрудники СК расследуют падение ребенка из окна на Жуковского

Как сообщают в ведомстве, следователи проведут проверку из-за выпадения малыша с окна жилого многоквартирного дома. Ребенок не был один в квартире в момент происшествия, дома были родственники.

Малыш остался один в комнате с открытым окном. Известно, что он получил серьезные травмы. Ребенок сейчас в больнице.

«Предположительно, мальчик забрался на диван, а затем подоконник, после чего выпал из окна. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили представители ведомства.

В СК РФ по Тюменской области напоминают тюменцам о необходимости следить за своими детьми. Подобные случаи в областной столице происходят каждый год.

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