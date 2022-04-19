Баннер ко Дню Победы с ошибками, ограничение водоснабжения, малыш выпал из окна

В баннере ко Дню Победы нашли ошибки
Тюменская область готовится к празднованию 9 мая. В честь праздника улицы городов и поселений украшают плакатами и баннерами. Однако в поселке Винзили на фасаде ледового дворца был размещен баннер с ошибками.
На баннере указана дата «1944 — 1945», а не «1941 — 1945». Ошибку быстро заметили, баннер сняли и заменили версией без ошибок.
Напомним, что в России 9 мая проводятся парады ко Дню Победы. В 1945 году именно в этот день фашистская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции.
130 тюменских домов останутся без воды
С 19 по 20 апреля в областной столице будет проходить подключение нового жилого квартала к водопроводу, сообщает «Росводоканал Тюмень». Водоснабжение ограничат с 22 часов до 10 утра в 130 домах.
С ограничениями столкнутся жители домов по улицам Секисова, Боровая, Ковалева, Кооперативная, Московский тракт. Также могут понизить давление на 30 лет Победы, Монтажников и Солнечной.
После подключения нового жилого квартала пройдет промывка магистральных водоводов.
Напомним, что в конце прошлого месяца жители домов на улице Уездной жаловались на неприятный запах в воздухе. После обращений тюменцев с жалобами бригада «Водоканала» промыла сети и провела профилактику на насосной станции.
Сотрудники СК расследуют падение ребенка из окна на Жуковского
Как сообщают в ведомстве, следователи проведут проверку из-за выпадения малыша с окна жилого многоквартирного дома. Ребенок не был один в квартире в момент происшествия, дома были родственники.
Малыш остался один в комнате с открытым окном. Известно, что он получил серьезные травмы. Ребенок сейчас в больнице.
«Предположительно, мальчик забрался на диван, а затем подоконник, после чего выпал из окна. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили представители ведомства.
В СК РФ по Тюменской области напоминают тюменцам о необходимости следить за своими детьми. Подобные случаи в областной столице происходят каждый год.