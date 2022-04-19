150 тысяч рублей выплатит тюменская школа за травму ученика в детском лагере

Инцидент произошел два года назад — 13 августа 2020 года. Дети, находясь в летнем лагере, играли во дворе школы. Двое ребят устроили драку, в ходе которой один из них получил серьезную травму — перелом позвонка.
Родители пострадавшего ребенка обратились к прокурору Калининского округа с просьбой помочь взыскать моральный вред. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников.
Прокурор направил в суд соответствующий иск. Суд вынес решение в пользу пострадавшего ребенка. На данный момент решение не вступило в законную силу.