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150 тысяч рублей выплатит тюменская школа за травму ученика в детском лагере

19 апреля 05:47
Фото: 1Mi
Решение о взыскании с образовательного учреждения 150 тысяч рублей в счет морального ущерба вынес Калининский районный суд Тюмени.
Сюжет
Суд

Инцидент произошел два года назад — 13 августа 2020 года. Дети, находясь в летнем лагере, играли во дворе школы. Двое ребят устроили драку, в ходе которой один из них получил серьезную травму — перелом позвонка.

Родители пострадавшего ребенка обратились к прокурору Калининского округа с просьбой помочь взыскать моральный вред. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников.

Прокурор направил в суд соответствующий иск. Суд вынес решение в пользу пострадавшего ребенка. На данный момент решение не вступило в законную силу.

#Новости#Травмы#Суд#Детский лагерь#Школьники#Валентина Бурнашева#Происшествия
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