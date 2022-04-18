За отождествление СССР и нацистской Германии жителей России ждут 100-тысячные штрафы

Согласно новой статье Кодекса об административных правонарушениях, устанавливается размер наказания для юридических лиц в виде штрафа от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. Для граждан — 1-2 тысячи рублей. Также предусмотрен арест сроком до 15 суток.
Наказание за повторное правонарушение закона более жесткое. Для юридических лиц суммы штрафа вырастают до 100 тысяч рублей. Также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Штрафы для граждан также увеличиваются — до 2,5-5 тысяч рублей.
Напомним, Владимир Путин в июле 2021 года подписал закон, запрещающий публичное отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицание решающей роли советского народа в победе над фашизмом.
Президент поддержал идею усиления законодательных мер, запрещающих такие действия, в октябре 2020 года на заседании Совета по культуре и искусству. Тогда он обратил внимание, что в некоторых странах, например, предусмотрено уголовное наказание за отрицание геноцида армян. Глава государства добавил, что «нам сам бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты правды о совсем недавнем прошлом».
13 апреля Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий штрафы за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. За одобрение закона проголосовали 152 сенатора, четыре высказались против, пятеро воздержались.