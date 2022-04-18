За отождествление СССР и нацистской Германии жителей России ждут 100-тысячные штрафы

Президент поддержал идею усиления законодательных мер, запрещающих такие действия, в октябре 2020 года на заседании Совета по культуре и искусству. Тогда он обратил внимание, что в некоторых странах, например, предусмотрено уголовное наказание за отрицание геноцида армян. Глава государства добавил, что «нам сам бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты правды о совсем недавнем прошлом».