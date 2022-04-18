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Югра отправляет в Тюмень 100 спасателей для тушения пожаров

18 апреля 12:55
Фото: 1Mi
База авиационной и наземной охраны Югры переправляет 100 спасателей для тушения пожаров в Тюменской области. По данным пресс-службы регионального департамента недропользования, они прибудут в ближайшее время.

Подобное уже происходило в прошлом году. Сейчас в тушении пожаров задействованы около 500 человек.

По данным СКАНЭКС, за последние сутки число очагов в регионе снизилось до 258 (было больше 1 200). В основном они располагаются на юге Тюменской области в Абатском и Казанском районе.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменской деревне Глубокое 16 апреля сгорели 5 домов из 9. Всем погорельцам пообещали материальную помощь. Выяснилось, что далеко не у всех пострадавших от пожара были оформлены документы на дом.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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