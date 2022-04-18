Югра отправляет в Тюмень 100 спасателей для тушения пожаров

Подобное уже происходило в прошлом году. Сейчас в тушении пожаров задействованы около 500 человек.
По данным СКАНЭКС, за последние сутки число очагов в регионе снизилось до 258 (было больше 1 200). В основном они располагаются на юге Тюменской области в Абатском и Казанском районе.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменской деревне Глубокое 16 апреля сгорели 5 домов из 9. Всем погорельцам пообещали материальную помощь. Выяснилось, что далеко не у всех пострадавших от пожара были оформлены документы на дом.