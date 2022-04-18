ВСК стала лауреатом рейтинга «ТОП-1000 успешных российских поставщиков» 2022 года

«Полученный статус подтверждает доверие к ВСК со стороны заказчиков. Они высоко оценивают наши услуги. Мы содействуем в развитии партнерского бизнеса, чем создаем фундамент для роста и стабильности нашей деятельности. А развитие сотрудничества с клиентами является одной из стратегических задач ВСК и помогает обеим сторонам становиться лучше», - отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.