В Тюменской области зарегистрировано 4 новых лесных пожара

По данным регионального департамента лесного комплекса, с 18 апреля на территории Ишимской и Тобольской авиазон установлен III класс пожарной опасности (средняя степень). II класс (низкая степень) установлен на территории Тюменской авиазоны. I класс – в Уватской авиазоне.
По прогнозам, аналогичная пожарообстановка сохранится в ближайшие дни.
За минувшую неделю в Тюменской области было зарегистрировано 256 техногенных пожаров. К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 36 раз: оказывалась помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокировании пострадавших и в смыве горюче-смазочных материалов с проезжей части. 36 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.
Напомним, с 15 апреля в Тюменской области введен особый противопожарный режим. Тюменцам напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.