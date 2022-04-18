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В Тюменской области зарегистрировано 4 новых лесных пожара

18 апреля 07:13
Фото: lesprominform.ru
Четыре новых лесных пожара, 3 в Казанском районе, 1 в Юргинском районе, зафиксировано в Тюменской области за минувшие сутки. Три лесных пожара общей площадью 72,2 Га в Казанском районе ликвидировано, действует один лесной пожар в Юргинском районе. В настоящее время он локализован, ведутся работы по ликвидации.

По данным регионального департамента лесного комплекса, с 18 апреля на территории Ишимской и Тобольской авиазон установлен III класс пожарной опасности (средняя степень). II класс (низкая степень) установлен на территории Тюменской авиазоны. I класс – в Уватской авиазоне.

По прогнозам, аналогичная пожарообстановка сохранится в ближайшие дни.

В пяти районах Тюменской области зафиксированы ландшафтные пожары
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За минувшую неделю в Тюменской области было зарегистрировано 256 техногенных пожаров. К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 36 раз: оказывалась помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокировании пострадавших и в смыве горюче-смазочных материалов с проезжей части. 36 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

Напомним, с 15 апреля в Тюменской области введен особый противопожарный режим. Тюменцам напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

#Новости#Тюмень в кольце пожаров#Валентина Бурнашева#Происшествия
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