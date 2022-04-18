В Тюменской области зарегистрировано 4 новых лесных пожара

Четыре новых лесных пожара, 3 в Казанском районе, 1 в Юргинском районе, зафиксировано в Тюменской области за минувшие сутки. Три лесных пожара общей площадью 72,2 Га в Казанском районе ликвидировано, действует один лесной пожар в Юргинском районе. В настоящее время он локализован, ведутся работы по ликвидации.

Сюжет Тюмень в кольце пожаров