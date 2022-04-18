В Тюменской области похолодает до -4

По данным метеорологов, сегодня, 18 апреля, столбики термометров не поднимутся в дневные часы выше + 8 + 9. К вечеру температура воздуха опустится до + 3 + 4. Ожидается переменная облачность.
Во вторник, сообщает Gismeteo, пойдет дождь. Столбики термометров покажут + 7 + 8 днем и + 1 + 3 в темное время суток. Аналогичная погода ожидается и в среду, 20 апреля.
В четверг, 21 апреля, существенно похолодает до 0 + 1 в дневные часы. Ночью и вовсе температура воздуха составит - 4 - 5. День пройдет без осадков, но небо будет затянуто тучами. Кроме того, ожидается усиление ветра до 5 м/с.
В пятницу и субботу прохладная погода сохранится — до + 4 днем и до 0 - 3 ночью. Осадки маловероятны. В воскресенье, 24 апреля, несмотря на затянутое тучами небо, потеплеет до + 10 + 11.