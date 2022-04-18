В Тюменской области похолодает до -4

В четверг, 21 апреля, существенно похолодает до 0 + 1 в дневные часы. Ночью и вовсе температура воздуха составит - 4 - 5. День пройдет без осадков, но небо будет затянуто тучами. Кроме того, ожидается усиление ветра до 5 м/с.