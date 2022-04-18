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В Тюменской области погиб мужчина. Он пропал неделю назад

18 апреля 13:12
Фото: ВКонтакте
Поисковый отряд сообщил о прекращении розыска Карпова А.М. 1975 года рождения. Полицейские Тобольского района сообщили, что он умер. Другие подробности не раскрываются.

Мужчина пропал ещё 12 апреля, 17 числа оперативникам поступила информация о его смерти. Известно, что мужчина ушел в лес и потерялся, его искали с привлечением кинологов с собаками.

Ранее, 16 апреля, ПО «Белая Сова» сообщил, что найден погибшим Гольцман Антон Викторович, 2004 года рождения. За день до этого нашли Поповских Виктора Викторовича (он жив и здоров). Только в областной столице ежегодно отмечается до 150 подобных случаев. Большинство людей находят в первые 24 часа после начала активных поисковых мероприятий.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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