В Тюменской области погиб мужчина. Он пропал неделю назад

Ранее, 16 апреля, ПО «Белая Сова» сообщил, что найден погибшим Гольцман Антон Викторович, 2004 года рождения. За день до этого нашли Поповских Виктора Викторовича (он жив и здоров). Только в областной столице ежегодно отмечается до 150 подобных случаев. Большинство людей находят в первые 24 часа после начала активных поисковых мероприятий.