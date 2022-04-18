В Тюменской области ожидается снег с дождем и похолодание

Понижение температуры воздуха в нашем регионе ожидается в период с 21 по 24 апреля. Днём синоптики Гисметео обещают до + 3 градусов. В пятницу в Ишиме даже возможен снег с дождём.
«В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае в понедельник тепло ещё сохранится до 13 градусов. Дальше погода откатится почти на месяц»сообщает ТАСС.
Заметное потепление в Тюменской области ожидают на следующей неделе (до + 15 градусов). Осадки маловероятны, скорость ветра 2-4 метра в секунду.