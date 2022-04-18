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В Тюменской области ожидается снег с дождем и похолодание

18 апреля 10:13
Фото: 1Mi
В Гидрометцентре рассказали о похолодании в регионах Западной Сибири. По данным ТАСС, к концу рабочей недели в Тюменскую, Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области придёт холодная погода.

Понижение температуры воздуха в нашем регионе ожидается в период с 21 по 24 апреля. Днём синоптики Гисметео обещают до + 3 градусов. В пятницу в Ишиме даже возможен снег с дождём.

«В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае в понедельник тепло ещё сохранится до 13 градусов. Дальше погода откатится почти на месяц»сообщает ТАСС.

Заметное потепление в Тюменской области ожидают на следующей неделе (до + 15 градусов). Осадки маловероятны, скорость ветра 2-4 метра в секунду.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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