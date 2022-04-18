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В Тюмени пьяный водитель попал в два ДТП за 15 минут

18 апреля 10:03
Фото: ГИБДД Тюменской области
14 дорожно-транспортных происшествий произошло в Тюменской области за минувшие выходные дни. Один человек погиб, двадцать два, в том числе четверо детей, пострадали. Три ДТП спровоцировали нетрезвые водители.

Два ДТП подряд совершил 29-летний нетрезвый водитель. В десятом часу вечера тюменец на автомобиле «Хундай» на ул. Юности, 1 сбил на тротуаре 43-летнюю женщину и скрылся с места преступления. Женщина получила травму таза, она доставлена в больницу.

Практически через 15 минут после инцидента тюменец вновь попал в аварию — он въехал на ул. Беловежской, 12 в стоящий на парковке автомобиль «Газ»-эвакуатор. Водитель иномарки получил травмы лба и головы.

На водителя автомобиля «Хундай» составлены административные материалы за оставление места ДТП, управление транспортом без прав, отсутствие полиса ОСАГО. За пьяное вождение он подлежит уголовной ответственности. По факту ДТП проводятся проверки, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

#Новости#Авария#ГИБДД#ДТП#Валентина Бурнашева#Происшествия
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