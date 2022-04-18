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В Тюмени банки продают валюту гражданам, но с ограничениями

18 апреля 14:35
Фото: 1Mi
В Тюменской области с 18 апреля можно покупать наличную валюту. Между тем, по распоряжению ЦБ РФ, данное правило касается долларов и евро, которые были сданы в кассу банков с 9 числа.

В Сургуте финансовые организации пока не готовы продавать наличную валюту населению. В Тюмени можно купить доллары без ограничений через приложения банков.

Напомним, что продолжает действовать ограничение на снятие долларов с личных счетов россиян – 10 000 за месяц. Оно продлится до 9 сентября. Валюту можно сразу конвертировать в рубли.

На рынке MOEX (ММВБ) курс доллара снизился до 78,9 рублей. Эксперты ждут начало налогового периода, в это время основные компании РФ продадут экспортную выручку для оплаты налогов.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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