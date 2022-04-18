В Тюмени банки продают валюту гражданам, но с ограничениями

В Тюменской области с 18 апреля можно покупать наличную валюту. Между тем, по распоряжению ЦБ РФ, данное правило касается долларов и евро, которые были сданы в кассу банков с 9 числа.

В Сургуте финансовые организации пока не готовы продавать наличную валюту населению. В Тюмени можно купить доллары без ограничений через приложения банков. Напомним, что продолжает действовать ограничение на снятие долларов с личных счетов россиян – 10 000 за месяц. Оно продлится до 9 сентября. Валюту можно сразу конвертировать в рубли. На рынке MOEX (ММВБ) курс доллара снизился до 78,9 рублей. Эксперты ждут начало налогового периода, в это время основные компании РФ продадут экспортную выручку для оплаты налогов. Материалы по теме В Тюмени банки перестали продавать валюту