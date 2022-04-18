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В Тюмени банки продают валюту c ограничениями, штрафы за шашлыки, очереди в лагерь

18 апреля 17:16
Фото: 1Mi
Тюменцы с сегодняшнего дня снова могут покупать валюту наличными. Согласно распоряжению Центробанка, правило касается средств, сданных в кассу с 9 числа.
Сюжет
Тюмень

В Тюменской области можно покупать валюту

Стоит отметить, что ограничение на снятие валюты (долларов и евро) все еще действует. Россияне не могут снять более 10 тысяч за месяц с личных счетов. Такое ограничение продлится до 9 сентября текущего года.

Тем временем, в Сургуте, в отличие от Тюмени, нельзя продавать наличную валюту. В областной столице же купить доллары уже можно даже в приложениях банков.

Между тем, доллар на сегодняшний день стоит около 79 рублей.

В Тюменской области будут штрафовать за шашлыки

Отдых с шашлыками может дорого обойтись тюменцам. За жарку шашлыков в неположенном месте тюменцам придется платить штраф в 2 тысячи рублей.

Помимо того, с 5 апреля 2022 года, согласно Уголовному кодексу, за уничтожение лесных насаждений могут оштрафовать уже на 300 000 рублей.

В специально оборудованных местах жарить шашлыки разрешено. Так, тюменцы могут спокойно отдыхать в Гилёвской роще, на базах Верхний и Плехановский бор.

Тюменцы встают в длинные очереди за путевками

Как сообщают горожане в социальных сетях, родители выстроились в очереди у гимназии № 49, чтобы записать своих детей в лагерь. В образовательном учреждении обучается 4 300 ребят, однако количество путевок ограничено.

Всего выделено 450 путевок, 350 ребят планируют принять на первую смену.

«Количество детей в гимназии увеличилось должно быть по проекту 1 200, а учится 4 300», — сообщают тюменцы.

Получается так, что летом в лагерь попадут далеко не все учащиеся гимназии. Родителям приходится стоять 2-3 часа.

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