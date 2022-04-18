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У православных тюменцев началась последняя неделя Великого поста

18 апреля 03:07
Фото: 1Mi
У православных христиан сегодня начинается последняя неделя Великого поста — Страстная седмица, самая важная в церковном году.

По словам председателя Епархиального издательско-информационного отдела Тобольской Митрополии Григория Мансурова, неделя перед Пасхой отличается не только строгостью в посте, в том числе и духовном, а также особыми службами.

Все дни на этой неделе принято называть Великими. Самыми важными для верующих являются четверг и пятница. В эти дни в церквях читают отрывки из Евангелия, повествующие о страданиях Христа, вспоминают последние дни его земной жизни, Тайную вечерю, предательство Иуды, суд.

Как проходит 4 неделя великого поста?
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Великая пятница, по словам Григория Мансурова, самый скорбный день церковного года, потому что именно в это время Иисус был распят и умер на кресте, искупая человеческие грехи. Поэтому в этот день в церквях читают особые молитвы.

А в Великую субботу уже днем, с полудня, начинается активная подготовка к Пасхе — проходят церемонии по освящению яиц, куличей и другой праздничной продукции. Также храмы украшают к всенощной пасхальной службе, которая и завершает день.

Напомним, Великий пост в этом году начался 7 марта, а завершится 23 апреля. В целом он продлился семь недель.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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