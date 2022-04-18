Тюменские SUP серферы готовятся к открытию сезона: подорожает ли прокат?

Как рассказали Nashgorod.ru в компании SUP CLUB 72, скорее всего в этом году сезон начнется в мае. Так же, как и годом ранее — для водных прогулок необходимы комфортные погодные условия — устойчивая плюсовая температура воздуха и отсутствие льда на реке.
По словам предпринимателей, в этом году стоимость проката сап бордов, несмотря на сложившуюся в стране экономическую ситуацию, останется прежней. Традиционный 2,5 — часовой сплав-экскурсия по Туре обойдется в 1 тысячу 200 рублей.
Стоимость аренды сапов в будние дни составит 1500 руб/сутки, выходные 2000 руб/сутки. Но потребуется залог в размере 10 тысяч рублей, который возвратят клиенту по итогу прогулки.
В Тюменской области данный вид спорта появился относительно недавно. Но в 2021 году был очень популярен среди горожан.
Сап доска или SUP-борд — это приспособление для разновидности серфинга, который так и называется — SUP серфинг. Происходит эта фраза от английского Stand Up Paddle, что означает стоять с веслом. На такой доске можно тихонько передвигаться по водоему и любоваться видами, но при желании можно и поймать волну.
Стоимость сапов сегодня в Тюмени составляет от 19 тысяч рублей до 140 тысяч рублей. Цена зависит от технических характеристик — от толщины доски до веса, который борд сможет выдержать, от типа — прогулочный, туринговый, спортивный, от комплектации и т. д.