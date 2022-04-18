Тюменские SUP серферы готовятся к открытию сезона: подорожает ли прокат?

Сап доска или SUP-борд — это приспособление для разновидности серфинга, который так и называется — SUP серфинг. Происходит эта фраза от английского Stand Up Paddle, что означает стоять с веслом. На такой доске можно тихонько передвигаться по водоему и любоваться видами, но при желании можно и поймать волну.