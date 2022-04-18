Тюменская область оказалась в зоне риска из-за лесных пожаров

По его словам, также неблагоприятная обстановка сложилась на данный момент в Курганской, Омской, Амурской, Новосибирской областях, Забайкальском крае, Бурятии, Приморье.
В Тюменском регионе на сегодняшний день природные пожары зарегистрированы в пяти районах — Абатском, Ишимском, Сладковском, Бердюжском и Казанском. К борьбе с огнём привлечены около 500 человек. С 15 апреля 2022 в области введен особый противопожарный режим.
Напомним, в 2021 году на территории Тюменской области были зарегистрированы крупнейшие за последние 10 лет лесные пожары. Произошло 400 лесных пожаров. Более 180 тысяч гектаров земель пострадало от огня. Нанесенный ущерб эксперты оценили в 30 миллионов рублей.