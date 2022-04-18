Тюменская область оказалась в зоне риска из-за лесных пожаров

В Тюменском регионе на сегодняшний день природные пожары зарегистрированы в пяти районах — Абатском, Ишимском, Сладковском, Бердюжском и Казанском. К борьбе с огнём привлечены около 500 человек. С 15 апреля 2022 в области введен особый противопожарный режим.