Тюменка нашла в шерсти своей собаки десятки клещей после прогулки на Мельникайте

Собаководы предлагают использовать таблетки от клещей для питомцев.
«Вот чем обернулась сегодня нам прогулка часовая, Мельникайте 2к6 за домами. Наверное в это сложно поверить но 43 штуки, возможно еще не всех нашла, почему перестали обрабатывать?! Весна настала управляющая ЖК «Горизонт». В том году такая же беда была но 43 за раз»отметила подписчица тюменского паблика «ЧС Тюмень».
Стоит отметить, что в Тюменской области серьёзных последствий укусов клещей не выявлено. Медики оказывают помощь пациентам своевременно.