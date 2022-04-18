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Тюменка нашла в шерсти своей собаки десятки клещей после прогулки на Мельникайте

18 апреля 10:57
Фото: ЧС Тюмень
Тюменка пожаловалась на большое количество клещей в районе ЖК «Горизонт» на Мельникайте в Березовой роще. После проверки своей собаки она нашла их 43. Эксперты напоминают, что наиболее опасный период – май.

Собаководы предлагают использовать таблетки от клещей для питомцев.

«Вот чем обернулась сегодня нам прогулка часовая, Мельникайте 2к6 за домами. Наверное в это сложно поверить но 43 штуки, возможно еще не всех нашла, почему перестали обрабатывать?! Весна настала управляющая ЖК «Горизонт». В том году такая же беда была но 43 за раз»отметила подписчица тюменского паблика «ЧС Тюмень».

Стоит отметить, что в Тюменской области серьёзных последствий укусов клещей не выявлено. Медики оказывают помощь пациентам своевременно.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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