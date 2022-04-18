Тюменка нашла в шерсти своей собаки десятки клещей после прогулки на Мельникайте

«Вот чем обернулась сегодня нам прогулка часовая, Мельникайте 2к6 за домами. Наверное в это сложно поверить но 43 штуки, возможно еще не всех нашла, почему перестали обрабатывать?! Весна настала управляющая ЖК «Горизонт». В том году такая же беда была но 43 за раз»отметила подписчица тюменского паблика «ЧС Тюмень».