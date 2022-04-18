Суд присяжных в Тюмени: адвокаты считают систему несовершенной

«Во время заседания нам нужно было ответить на три вопроса. После выступления адвокатов и обвинительной стороны мы должны были решить, доказали ли прокуроры, что преступление было совершено. Также надо было определиться, совершил ли это деяние конкретно обвиняемый, и заслуживает ли он того наказания, которого просит прокурор»,уточнил бывший присяжный заседатель.