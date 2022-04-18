Суд присяжных в Тюмени: адвокаты считают систему несовершенной

Выступать в роли присяжного — гражданский долг человека. Присяжные посещают судебные заседания по уголовным делам, выслушивают позиции всех сторон — адвокатов, прокуроров, судей. После этого они должны для себя ответить на три вопроса, руководствуясь собственным опытом, мнением, совестью.
«Наш Город» пообщался с тюменцем Александром П., который был присяжным заседателем на протяжении 12 лет. Он рассказал, как его выбрали в кандидаты в присяжные, а также о правилах для заседателей и сложностях этой работы.
«Мне неожиданно позвонили из Тюменского облсуда и сказали, что в газете опубликовали список присяжных на определенный срок, в котором есть я. Спросил, каким образом я там оказался. Ответили, что набирали определенное количество людей с ФИО, должностями, а потом компьютер случайным образом выбирал кандидатов»,вспомнил Александр.
По словам собеседника, группа присяжных состояла из 12 человек, большинство из них — женщины. Перед началом заседания им объяснили права, обязанности и правила поведения. Одно из правил — не разговаривать с адвокатами. Если во время обеда в столовой присяжного заметили хотя бы за одним столом с адвокатом, то вся группа будет считаться дискредитированной.
Кроме того, среди присяжных заседателей выбирают старосту. Он обладает такими же правами и обязанностями, как и остальные, получает такое же денежное довольствие, но при этом организует работу комиссии.
«Во время заседания нам нужно было ответить на три вопроса. После выступления адвокатов и обвинительной стороны мы должны были решить, доказали ли прокуроры, что преступление было совершено. Также надо было определиться, совершил ли это деяние конкретно обвиняемый, и заслуживает ли он того наказания, которого просит прокурор»,уточнил бывший присяжный заседатель.
Выслушав все позиции, присяжные уходят в отдельную комнату для обсуждений. Александр отметил, что в процессе разговора с коллегами были жаркие споры. Однако присяжным заседателям запрещено давить друг на друга и пытаться изменить чужое мнение.
Особенность суда присяжных в том, что в правосудии участвуют непрофессионалы наравне с профессионалами. Многие из них далеки от сферы юриспруденции и выносят решение, основываясь на собственной логике.
Именно в этом была одна из трудностей для тюменца Александра П.
«В основном в нашей группе были те, кто голосовал исходя из домыслов, чувств и так далее. Мне было сложно с ними соглашаться или не соглашаться, потому что я люблю доказательства. Поэтому думаю, что подсудимые просят суд присяжных, чтобы надавить на жалость. Решение присяжных может не соответствовать логике или доказательствам»,уверен горожанин.
Еще одна сложность — длительность процесса. Как вспомнил собеседник, на его практике рассматривали 24 дела, каждое длилось по 2-3 месяца. При этом, заседания проходили каждые 2-3 дня. Из-за этого многие отказывались быть присяжными по личным причинам — отпуск, уход за ребенком, учеба и так далее.
Присяжными заседателями могут стать не все — в законе прописаны требования к кандидатам. Например, не допускаются люди, моложе 25 лет, те, у кого есть непогашенная или неснятая судимость. А также недееспособные люди, те, кто состоит на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере.
В тюменских СМИ регулярно появляются новости о том, что тяжкие уголовные дела будут рассматривать при участии присяжных.
Пример участия присяжных в судебном процессе — рассмотрение дела об убийстве тюменского бизнесмена Вадима Шушанова, пропавшего еще в 2008 году. Только спустя 12 лет выяснилось, что мужчину убили.
По этому делу задержали 4 человек, одного из них, Алексея Щепелина, летом отправили в колонию на 11 лет. А дело троих подельников рассматривали в суде присяжных 22 февраля текущего года.
Совещание присяжных длилось почти 8 часов, они ответили на 26 вопросов судьи. В результате Андрея Давыдова единодушно признали виновным в укрывательстве убийства, но оправдали в самом убийстве.
Дмитрия Иванова оправдали в пособничестве в убийстве, а Алену Яковлеву оправдали в пособничестве в убийстве и в пособничестве самоуправным действиям. Но присяжные всё же посчитали обвиняемую виновной в мошенничестве при получении выплат.
Дальше судебные разбирательства будут проходить без присяжных, но наказание будет определено на основе вердикта присяжных заседателей.
Из недавних дел — расследование в отношении Виталия Бережного, подозреваемого в убийстве 8-летней Насти Муравьевой. 1 марта 2022 года Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела. Тогда же Бережной попросил рассмотреть дело в суде присяжных.
«Я считаю, что в России правосудие номинальное. По факту в любом случае человеку выносят обвинительный приговор, потому что есть „волшебное“ постановление Пленума Верховного суда РФ „О судебном приговоре“. По нему, если есть хотя бы малейший намек на вину человека, постановляется обвинительный приговор. По моему мнению, это в корне неправильно и нарушает принцип состязательности сторон»,объяснила «Нашему Городу» Елена Шихова, адвокат Бережного.
Собеседница уверена, что в таком деле, как у Виталия Бережного, можно рассчитывать только на объективность присяжных. И если коллегия будет «не продавлена» судьями, то есть большой шанс на благоприятный исход.
На практике Елены в 2020 году было дело, в котором присяжные оправдали человека. Получилось отстоять этот приговор в апелляционной инстанции, но в кассации решение отменили.
«Наша система не любит оправдательные приговоры, но после кассации дело вернули на новое рассмотрение, и прокуратура отказалась от статьи „Покушение на убийство“. Оказывается, так можно было. А что, если бы не проводился суд присяжных?»говорит адвокат.
Итоговый оправдательный приговор — большая редкость, это подтвердил и тюменский адвокат Антон Ташланов.
По его словам, за последнее десятилетие статистика оправдательных приговоров достаточно удручающая — менее 1% при рассмотрении дела профессиональными судьями. Если дело рассматривалось коллегией присяжных, то процент возрастает до 18-20%.
На практике еще одного адвоката Павла Руснакова было три подобных дела. В двух из них присяжные вынесли обвинительные приговоры, один раз — оправдательный. Человек, которого оправдали присяжные, обвинялся в убийстве и грабеже, но после суда присяжных дело переквалифицировали и оставили только статью за грабеж.
«Очень важный момент — формирование коллегии присяжных. Её формирует сторона обвинения и сторона защиты. У нас есть право заявлять мотивированные и немотивированные отводы, поэтому необходимо довольно тщательно отбирать кандидатов»,уточнил Павел.
Несовершенство системы судов присяжных сейчас ощущается и в недоборе 12 человек. Сейчас бывает набирают коллегию из 8 человек, и это считается нормальным.
Причины недобора разные, люди отказываются из-за занятости и отсутствия мотивации. Громкие дела уже не привлекают тюменцев быть присяжными и принимать участие в многочасовых заседаниях. Лишь сами подсудимые питают надежду на этот институт современного правосудия.