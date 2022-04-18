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Стоимость посевной кампании-2022 в Тюменской области составит около 8 млрд рублей

18 апреля 10:20
Фото: 1Mi
В Тюменской области стартовала весенняя посевная кампания. Первые работы начались три дня назад, 15 апреля. На данный момент уже посеяно 9 гектар моркови в Ишимском районе.

В 12 районах региона на площади 114,3 тыс. га, что составляет 13% от плана, проведено ранне-весеннее боронование. Обеззаражено 6,9 тыс.тонн семян или 4% от плановых значений. Внесено минеральных удобрений на площади 7 тыс.га, проведено боронование многолетних трав 3,6 тыс. га.

Как сообщает департамент АПК Тюменской области, в 2022 году общая посевная площадь масличных и овощных культур, семян кукурузы, зерновых, зернобобовых культур и картофеля в регионе составит 1024, 2 тыс. га. Это выше уровня 2021 года на 7079 га (1017,126 тыс. га).

Сельскохозяйственными товаропроизводителями области планируется участие в весенних полевых работах 3824 ед. тракторов, 2670 ед. сеялок, 1034 ед. культиваторов. В хозяйствах и районах области сформирована система технического обеспечения весенних полевых работ.

Подготовлены к работе агрегаты технического обслуживания, формируются звенья аварийного ремонта. Подготовлено 21475 тонны дизельного топлива, 1494 тонны бензина. 581 тонна моторных масел.

Весь комплекс проведения весенних полевых работ оценен почти в 7,7 млрд. рублей. 1,096 млрд. руб государственной поддержки на отрасль растениеводства предоставлены из средств федерального и областного бюджетов. Кроме того, ведется работа по предоставлению сельскохозяйственным организациям льготных краткосрочных кредитов на приобретение материальных ресурсов (1,4308 млрд. руб.).

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