Стоимость посевной кампании-2022 в Тюменской области составит около 8 млрд рублей

Весь комплекс проведения весенних полевых работ оценен почти в 7,7 млрд. рублей. 1,096 млрд. руб государственной поддержки на отрасль растениеводства предоставлены из средств федерального и областного бюджетов. Кроме того, ведется работа по предоставлению сельскохозяйственным организациям льготных краткосрочных кредитов на приобретение материальных ресурсов (1,4308 млрд. руб.).