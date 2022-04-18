Председатель тюменского ДНТ покинул должность после запроса финансовой отчетности

«В марте запросили финансовый отчёт и действующий устав у председателя Антонова В.А., на что он нам отказал, далее написали заявление ему, что бы предоставил эти документы, председатель заявление принял, но в течение 30 дней, документы так и не предоставил, нарушая 217 ФЗ»отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».