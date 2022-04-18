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Председатель тюменского ДНТ покинул должность после запроса финансовой отчетности

18 апреля 10:23
Фото: 1Mi
Председатель тюменского ДНТ «Берёзка-3» покинул свою должность после запроса инициативной группы. Собственники участков запросили финансовый отчёт и действующий устав.

Ранее они обращались в полицию и другие проверяющие органы.

«В марте запросили финансовый отчёт и действующий устав у председателя Антонова В.А., на что он нам отказал, далее написали заявление ему, что бы предоставил эти документы, председатель заявление принял, но в течение 30 дней, документы так и не предоставил, нарушая 217 ФЗ»отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Стоит подчеркнуть, что дачники решили провести в ДТП внеочередное собрание, которое состоится 30 апреля. В частности они хотят отменить целевые взносы на 2023 год и рассмотреть ещё 10 вопросов.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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