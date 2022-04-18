Петр Белый высказался за разработки отечественных фармпрепаратов

В то же время Петр Белый предложил развивать разработки оригинальных отечественных лекарственных препаратов с целью замещения импортных и обнуления принудительных патентов на них.
Также в своем выступлении спикер сравнил плюсы и минусы принудительного лицензирования, рассказал об особенностях сложившейся в российской фармацевтике системы регистрации лекарственных средств и защиты интеллектуальной собственности. Председатель совета директоров фармкомпании «Промомед» предполагает, что подходы к регулированию в фармацевтике давно требуют серьезного пересмотра. Так, Петр Белый рекомендовал пересмотреть подход к экспертизе патентных заявок на изобретения в сторону расширения объема охраны - от конкретной формулы лекарства до ее вариабельности. Иными словами, российским юристам и производителям предпочтительнее защищать не конкретную формулу, а весь подвид. Эта практика, широко применяемая в США и Европе, поможет разработчикам лекарств в РФ вернуть инвестиции и выбрать наиболее эффективный препарат для вывода на рынок. Об этом пишут «Новые известия».
Самым действенным инструментом для обеспечения фармацевтической независимости РФ, по мнению Петра Белого, станет система юридической защиты для оригинальных отечественных препаратов. Он подчеркнул, что в вопросах охраны интеллектуальной собственности при создании отечественных оригинальных лекарственных молекул существуют явные проблемы. Это стало возможным потому, что к вероятному объему патентной охраны в отношении зарубежных и российских препаратов применяются разные подходы.
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко поддержала инициативу председателя совета директоров ГК «Промомед» о перестройке патентными органами РФ работы с фармацевтическими компаниями. Она призвала «консультировать и помогать, а не ограничивать». Председатель СФ поручила сенаторам представить конкретные предложения по совершенствованию работы российского патентного ведомства.
По итогам заседания для эффективного решения затронутых вопросов будет составлен документ с рекомендациями в адрес российского правительства, федеральных министерств и ведомств, органов власти субъектов РФ.