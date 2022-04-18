Петр Белый высказался за разработки отечественных фармпрепаратов

Также в своем выступлении спикер сравнил плюсы и минусы принудительного лицензирования, рассказал об особенностях сложившейся в российской фармацевтике системы регистрации лекарственных средств и защиты интеллектуальной собственности. Председатель совета директоров фармкомпании «Промомед» предполагает, что подходы к регулированию в фармацевтике давно требуют серьезного пересмотра. Так, Петр Белый рекомендовал пересмотреть подход к экспертизе патентных заявок на изобретения в сторону расширения объема охраны - от конкретной формулы лекарства до ее вариабельности. Иными словами, российским юристам и производителям предпочтительнее защищать не конкретную формулу, а весь подвид. Эта практика, широко применяемая в США и Европе, поможет разработчикам лекарств в РФ вернуть инвестиции и выбрать наиболее эффективный препарат для вывода на рынок. Об этом пишут «Новые известия».