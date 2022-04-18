Ограничения полетов на юг России продлили до 25 апреля

В тюменском аэропорту «Рощино» на сегодняшний день отмен не ожидается ни на вылет, ни на прибытие. Самолеты летают согласно расписанию. Напомним, с 27 марта 2022 года в аэропорту введено в действие летнее расписание авиаперевозок. Оно будет действовать до 29 октября 2022 года.