Ограничения полетов на юг России продлили до 25 апреля

На сегодняшний день всего по России закрыто авиасообщение с 11 аэропортами. Отменены полеты Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Остальные аэропорты, в том числе и международные, работают в штатном режиме.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
В тюменском аэропорту «Рощино» на сегодняшний день отмен не ожидается ни на вылет, ни на прибытие. Самолеты летают согласно расписанию. Напомним, с 27 марта 2022 года в аэропорту введено в действие летнее расписание авиаперевозок. Оно будет действовать до 29 октября 2022 года.
В весенне-летнюю навигацию из Тюмени запланированы рейсы по 43 направлениям. До конца октября из Тюмени можно будет улететь по 35 внутрироссийским и 8 международным направлениям.