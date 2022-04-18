Кто лечит тюменцев: самые богатые клиники и больницы

АО МСЧ «Нефтяник» работает в Тюменской области уже 22 года, это одна из богатейших коммерческих клиник в регионе. Этот статус доказывают доходы компании. Так, за 2020 год компания заработала почти 1,5 млрд рублей, а в 2019 году — всего на 26 млн рублей меньше. На 2021 год выручка достигла отметки более 1,5 млрд рублей.
Цена за базовые услуги здесь находится на уровне чуть выше среднего по городу. Первичный прием терапевта будет стоить 950 рублей, а педиатра — 920 рублей. Стоимость услуг по прайсу начинается от 100 рублей и достигает нескольких сотен тысяч.
Лидерство клиники объясняется поддержкой спонсоров из Ханты-Мансийского автономного округа и Ямала. Здесь лечат своих родителей и родственников руководители нефтегазового бизнеса. Один из самых богатых покровителей — руководитель ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов.
По информации источника «Нашего Города», даже в период пандемии коронавируса чиновники областной администрации стремились попасть на лечение в «Нефтяник».
Генеральным директором «Нефтяника» числится Иван Попов, депутат Тюменской городской думы. Компания 12 раз судилась как ответчик — за исполнение обязательств по кредитным договорам, по договорам строительного подряда и возмездного оказания услуг. И ни разу учреждение не подавало исков к поставщикам — в клинику закупают самое современное и дорогое оборудование.
Гордость «Нефтяника» — многочисленные услуги роботизированной медицины, здесь на потоке в операционных блоках проводят дорогие и сложные операции. Покупку оборудования типа роботов Da Vinci и обучение персонала не могут себе позволить другие клиники из-за дороговизны оборудования.
По распределению департамента здравоохранения, наряду с другими больницами, клиника должна дежурить несколько дней в месяц по вызовам скорой медпомощи. Госпитализация таких больных оплачивается через фонд обязательного медицинского страхования. Собеседники «Нашего города» считают, что расходы должны оплачиваться по коммерческим расценкам.
Затраты больниц на реанимационные услуги — самые высокие. Да и негативных отзывов потом можно получить много, вместе с судебными исками. Проще оказывать платные услуги людям с северными зарплатами.
Конкуренция для МСЧ «Нефтяник» ужесточается сразу по нескольким направлениям. Это и приход клиники «Мать и дитя», работа центров продаж операций иностранных клиник за границей, а поликлинические услуги в Тюмени оказывают сразу несколько компаний.
Одна из сетей частных клиник — ООО «Доктор Арбитайло» в Тюмени. Доходы организации, в сравнении с другими коммерческими медучреждениями, достаточно высоки. В 2021 году выручка от продаж услуг составила более 1 млрд рублей.
При сравнении с выручкой прошлых лет заметен рост компании. В 2020 году клиника выручила более 793 млн рублей. Еще годом ранее — 426 млн рублей. Пандемия внесла свои коррективы в положительную сторону.
Если в государственных поликлиниках прием врача бесплатный и не ограничен по времени, то в «Доктор Арбитайло» 5-минутная консультация врача-специалиста обойдется в 200 рублей, а 20-минутная — в 400 рублей.
Сетью платных клиник руководит Ян Арбитайло. Он же является бенефициаром и главным врачом. Под его управлением только эта сеть клиник. Компания даже судилась из-за товарного знака с клиникой «Доктор-А».
Собеседник издания «Наш город» рассказал, что стратегия развития компании — создание сети альтернативных государственным поликлиникам с предоставлением услуг без очередей.
Самое востребованное — попасть к узким специалистам без записи и очереди — это то, чего не могут позволить себе государственные поликлиники. Не секрет, что Ян Арбитайло переманил к себе большое количество узких специалистов именно из государственных медицинских учреждений.
За время работы медучреждение участвовало в судебных делах 28 раз, 6 — в роли ответчика, 16 — в роли истца. Дело Яна Арбитайло начиналось с оказания самых простых поликлинических услуг, но теперь рентген и МРТ, первичные приемы врачей-специалистов, диспансеризация для компаний и выдача любых справок поставлены на поток.
Заняв эту нишу, «Доктор Арбитайло» начал проигрывать в сфере сбора и интерпретации любых видов анализов. Сейчас эту нишу освоили многочисленные бренды диагностических клиник.
По словам экспертов, следующим шагом будет привлечение узких специалистов в эти центры диагностики, что, по сути, превратит их в те же платные поликлиники. Помимо диагностических брендов, в Тюмень со своими инвестпроектами заходят и крупные медкорпорации.
Известная в России медицинская корпорация пришла в Тюмень как инвестиционный проект ценой в несколько млрд рублей. Головная компания находится на Кипре.
Сегодня в состав организации входят шесть многопрофильных госпиталей и 34 амбулаторные клиники, в которых в 2019 году было принято 7446 родов, проведено более 18 000 циклов ЭКО. Количество посетителей центров сети достигло 1,75 млн. Рыночная стоимость компании на 11 ноября 2020 года составляла $454,6 млн.
Тюменский филиал зарегистрирован в 2016 году, гендиректором числится Татьяна Ербактанова. За время работы в областной столице прибыль организации значительно выросла.
Доходы в 2019 году составляли почти 441 млн рублей, но уже в 2020 году медцентр «Мать и дитя» зарегистрировал доход в размере более 947 млн рублей.
Статус клиники обуславливает и цены на услуги. Базовые процедуры, такие как введение лекарственных препаратов, могут стоить примерно 100 рублей. Прием дежурного педиатра обойдется в 3 700 рублей. Цена за более сложные манипуляции достигает нескольких сотен тысяч рублей.
До постройки центра «Мать и дитя» подобных медицинских учреждений в Тюмени не было. В этом году к гигантскому корпусу клиники добавился многофункциональный центр «Тюмень-2», заказчиком которого было Минобороны России.
На счету организации 6 судебных дел. Учреждение было ответчиком в 3-х делах, одно из которых, на сумму 9,6 млн рублей, еще обжалуется. В качестве истца компания выступала один раз, сумма дела — почти 307 тысяч рублей.
Лидер на рынке ЭКО и гинекологии, «Мать и дитя» расширяет свое присутствие в Тюмени. Дальнейшая экспансия остановится в пределах региона — соседи в Екатеринбурге и Омске давно и прочно занимают эту нишу. Поэтому «Мать и дитя» в Тюмени будет совершенствовать маркетинг для привлечения пациентов из ХМАО и ЯНАО, возможно, и из Казахстана.
Клиника, судившаяся с «Доктором Арбитайло» за товарный знак — «Доктор-А». На данный момент управляет ею Алексей Левкин, он же числится бенефициаром. За 2021 год компания выручила более 393 млн рублей. По сравнению с 2020 годом, выручка выросла примерно на 60 млн рублей.
В клинике есть такая услуга как консультация врача-педиатра по телефону, и стоит она 400 рублей. Длительность онлайн-консультации не указана. В среднем цены на услуги «Доктора-А» начинаются от 200 рублей, а максимальный порог может превышать 75 тысяч рублей.
Алексей Левкин стремится перехватить поток пациентов у государственных поликлиник и сети Яна Арбитайло. Пандемия ему сильно помогла — рост выручки тому доказательство.
У компании 16 судебных дел, в 4 из них медучреждение выступало в роли ответчика. Общая сумма таких завершенных дел составляет более 215 тысяч рублей.
Сейчас открыто 4 филиала клиники в Тюмени, новые услуги добавляются регулярно. Сеть постепенно продолжает расширяться.
Но количеством филиалов не решить проблем — нехватка узких специалистов, низкое качество работы колл-центра и появившиеся очереди на различные виды диагностики. С подобными трудностями столкнулись и другие компании в период пандемии, но решают их по-разному. «Доктор-А» пока не справляется с этими проблемами.
«Медикал Он Груп» — международный медцентр, филиал которого открыли в Тюмени в 2011 году. С тех пор клиника под руководством Светланы Шуляковой развивается, показывая рост доходов. Подобные центры будут открываться каждый год, и конкуренция за пациента будет усиливаться.
Пандемия помогла увеличить доходы всем компаниям, даже небольшому филиалу «Медикал Он Груп». В 2019 году доходы фирмы составляли 113,5 млн рублей, а к 2020 году они превысили 155 млн рублей. Также в 2021 году выручка «Медикал Он Груп» равнялась более 183 млн рублей.
Цены на услуги компании различные. Первичный прием терапевта обойдется в 1200 рублей. Самая дорогая услуга, представленная на сайте, стоит 99 тысяч рублей.
За всю историю тюменский филиал участвовал в судебных делах 1 раз в качестве истца. Дело на почти 536 тысяч рублей на данный момент находится на стадии обжалования.
Филиалу «Медикал Он Груп» предстоит серьезно подготовиться к приходу еще одного игрока на рынок медицинских услуг в Тюмени. Очередной инвестиционный проект, анонсированный губернатором, — строительство медицинского центра компании «Медскан» стоимостью 1 млрд рублей — станет серьезным вызовом всем участникам рынка.
«Медскан» на четверть принадлежит корпорации «Росатом Хэлскеа», мажоритарным акционером является российский олигарх Евгений Туголуков. Два года назад он заявлял, что планирует построить за 10 лет в России сеть из 70 платных поликлиник и стационаров. На эти цели он открыл кредитную линию в 70 млрд рублей у «Газпромбанка».
Лечить тюменцев хотят все больше компаний, будут появляться и новые медицинские центры. Процесс напоминает переформатирование розничной торговли — на смену небольшим магазинам пришли крупные ТРЦ и сетевые гиганты.
Но одновременно с ростом сетей клиник растет и недоверие тюменцев. В отзывах на частные медцентры можно неоднократно встретить фразы «отжим денег», «космические цены», «навязывание услуг». Недовольство горожан подтверждают и медицинские юристы.
«Люди часто слышат истории друзей и знакомых о том, как, допустим, в стоматологии выдернули не тот зуб, или после операции раны не заживают. Из-за этого они теряют доверие к платным клиникам. Нередкое мнение, что платные больницы только преследуют цель выкачать деньги. Поэтому все чаще пациенты выбирают именно государственные поликлиники»,объяснил «Нашему Городу» Виктор, специалист тюменской фирмы «Юрист и Адвокат».