Кто лечит тюменцев: самые богатые клиники и больницы

«Люди часто слышат истории друзей и знакомых о том, как, допустим, в стоматологии выдернули не тот зуб, или после операции раны не заживают. Из-за этого они теряют доверие к платным клиникам. Нередкое мнение, что платные больницы только преследуют цель выкачать деньги. Поэтому все чаще пациенты выбирают именно государственные поликлиники»,объяснил «Нашему Городу» Виктор, специалист тюменской фирмы «Юрист и Адвокат».