Как правильно рефинансировать кредит?

Перекредитование является одной из самых востребованных банковских услуг и занимает ключевое место из всех мер по снижению кредитной нагрузки у физических лиц. Банк предлагает выгодное рефинансирование ранее взятых займов. Клиенту достаточно зайти на сайт компании и заполнить заявку онлайн. Сотрудник банка связывается с заемщиком и согласовывает встречу. После этого менеджер финансового учреждения привозит карту и документы в любое удобное время.
С помощью рефинансирования клиент может избежать просрочки по ежемесячным платежам. Например, заемщик взял кредит на сумму 1000000 рублей сроком на год под 15,9%. Он исправно вносил платежи, но его перевели на другую должность с более низкой заработной платой. Заемщику сложно погашать долг, и он подает заявку в другой банк для рефинансирования. Клиенту предлагают более выгодные условия кредитования. Он может погашать 1000000 рублей в течение двух лет. Даже при одинаковой процентной ставке у заемщика снижается кредитная нагрузка. Клиент может также сэкономить на переплате. Например, заемщик взял кредит под 17% годовых, а рефинансировал долг под ставку в 14,9%. Сумма ежемесячных платежей не изменилась, но уменьшилась переплата.
Если клиент взял заемные деньги на машину, но желает сэкономить часть денежных средств, он может подать заявку на перекредитование. В банке рефинансирование автокредита для физических лиц предусматривает целевое погашение уже имеющегося долга в другом финансовом учреждении. Например, клиент оформил год назад новое транспортное средство в салоне, который является партнером банка. Внося ежемесячные платежи, он замечает, что у него процентная ставка выше чем в остальных банках. Заемщик подает заявку в другое финансовое учреждение и получает деньги на погашение автокредита. Таким образом, он оформляет новый кредит под более низкую ставку, но с большим сроком погашения.
При выборе банка важно, чтобы по условиям перекредитования автомобиль соответствовал всем необходимым параметрам. Большинство финансовых учреждений рефинансируют легковые машины категории В не старше 18 лет. Автомобиль не должен числиться в угоне и являться собственностью клиента.
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