Как правильно рефинансировать кредит?

С помощью рефинансирования клиент может избежать просрочки по ежемесячным платежам. Например, заемщик взял кредит на сумму 1000000 рублей сроком на год под 15,9%. Он исправно вносил платежи, но его перевели на другую должность с более низкой заработной платой. Заемщику сложно погашать долг, и он подает заявку в другой банк для рефинансирования. Клиенту предлагают более выгодные условия кредитования. Он может погашать 1000000 рублей в течение двух лет. Даже при одинаковой процентной ставке у заемщика снижается кредитная нагрузка. Клиент может также сэкономить на переплате. Например, заемщик взял кредит под 17% годовых, а рефинансировал долг под ставку в 14,9%. Сумма ежемесячных платежей не изменилась, но уменьшилась переплата.