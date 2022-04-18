Как правильно подобрать любую оправу

Но порой это бывает сделать непросто в силу неправильного выбора модели. Ниже будут представлены советы по выбору подходящей оправы для очков под тип лица, которые помогут вам разрешить этот вопрос.И начнем с определения типа и личностных черт. Внимательно осмотрите себя в зеркале и сопоставьте с одной из фигур, представленных ниже.