Как правильно подобрать любую оправу

Но порой это бывает сделать непросто в силу неправильного выбора модели. Ниже будут представлены советы по выбору подходящей оправы для очков под тип лица, которые помогут вам разрешить этот вопрос.И начнем с определения типа и личностных черт. Внимательно осмотрите себя в зеркале и сопоставьте с одной из фигур, представленных ниже.
Фотографию использовать не рекомендуется, т.к. контуры со временем могут изменяться, что приведет к ошибке.На представленном выше фото приведены наиболее распространенные вариации и некоторые характерные черты, которые помогут вам определиться и в дальнейшем подобрать для себя оптимальный вариант.
Овальный тип в последние годы признается общепризнанным идеалом. В качестве главных отличительных черт следует отметить то, что лоб чуть шире челюсти, а скулы высокие.Оправа может быть любой, но лучше всего будут выглядеть прямоугольные, «кошачьи» и«бабочки».
Ширина должна быть равной выделяющейся части лица. Главное, стремиться к созданию общепризнанных пропорций.Круглый тип характеризуется слабо выраженной линией окружности и равные значения по всем показателям. У таких людей закруглен подбородок, а щечки – полные.
В этом случае очки должны выравнивать черты и приближать к идеалу, поэтому предпочтение стоит отдавать прямоугольным или квадратным с большими дужками. Визуально стройнее сделать смогут цветные линзы или модели с прозрачной или светлой (телесных оттенков)перемычкой. Квадратный тип отличается выделяющимися чертами. Грамотно выбранный аксессуар
должен сглаживать выраженные углы подбородка и удлинять лицо, придавая ему стройность. Лучшим вариантом станут «кошачьи», круглые и овальные модели. Где их можно посмотреть и подобрать? По ссылке брендовые женские оправы каталога очков для зрения Аутлет Оптика с удобным фильтром: по форме лица, бренду-производителю и других параметрам. Отличается обширно выраженным лбом и сужением к закругленному подбородку. Ее также называют «сердечком», но рекомендации в подобном случае одинаковы.
Важно гармонизировать контуры и устранить излишнее внимание от висков. Наилучшим образом с этой целью могут справиться очки с нижней широкой частью и очки-бабочки. Стоит также поэкспериментировать и с оправами приглушенных оттенков. Следует избегать громоздких изделий с многочисленными украшениями и элементами.Отличается выраженной длиной лица при сравнении с шириной. Для сглаживания углов стоит подбирать прямоугольные, квадратные или овальные типы оправ солидного размера.
Можно также попробовать и модели с градиентным напылением, которые привлекут внимание к глазам.Несколько схожа с квадратной, но отличается более отчетливым прямоугольным подбородком и длинным носом. Ключевая задача в подобной ситуации заключается в укорачивании носа и сглаживании линий лица. Достичь нужного результата помогут квадратные вариации.
Элегантно будут смотреться изделия с украшениями в области висков. Наличие заниженной перемычки поможет визуально укоротить нос и придать изысканную форму.
Встречается крайне редко. Ее главной особенностью выступает узкий подбородок, лоб и широкие высокие скулы, узкие линии глаз и челюсти. Для уравновешивания подбирать очки авиатор или округлые оправы.
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