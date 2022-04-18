Фонд социального страхования выплатил тюменцам 12,5 миллиардов рублей в 2021 году

В частности, на оплату больничных листов в минувшем году было потрачено порядка 6 млдр рублей. Выплаты получили более 233 тысяч человек. На пособия по беременности и родам, уходу за ребенком в 2021 году из Фонда социального страхования было выделено 3,6 млрд рублей. Получателями стали около 46 тысяч человек.