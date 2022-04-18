Фонд социального страхования выплатил тюменцам 12,5 миллиардов рублей в 2021 году

В частности, на оплату больничных листов в минувшем году было потрачено порядка 6 млдр рублей. Выплаты получили более 233 тысяч человек. На пособия по беременности и родам, уходу за ребенком в 2021 году из Фонда социального страхования было выделено 3,6 млрд рублей. Получателями стали около 46 тысяч человек.
Еще 2,9 млрд рублей было выплачено работникам медицинских и социальных учреждений, оказывающим услуги жителям региона с диагнозом новой коронавирусной инфекции.
Отметим, за 2021 год страхователями Тюменской области начислены страховые взносы:
-по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 6 млрд рублей;
— по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 1,5 млрд рублей.
Объем доходов по страховым взносам по сравнению с 2020 годом увеличился на 241 млн рублей или 18,1%. Расходы составили 14 млрд рублей или 97,6% выполнения годовых бюджетных назначений.
Напомним, из средств Фонда социального страхования выплачиваются пособия по временной нетрудоспособности, в том числе в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием; по беременности и родам; по уходу за ребенком (до 1,5 лет) и единовременное пособие при рождении ребенка.