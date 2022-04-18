Два тюменца могут стать Почетными гражданами города в 2022 году

«В Думу поступили документы на присвоение этой высшей муниципальной награды, — отметил он. — Все мы бывали на спектаклях театра „Ангажемент“, которым около 30 лет руководит Леонид Окунев, смотрели кинофильмы с участием этого прекрасного актера. Заслуженный артист Российской Федерации, он вкладывает много труда и таланта для формирования культуры областной столицы».
Председатель Думы особо подчеркнул роль в развитии тюменского спорта заслуженного тренера Российской Федерации Евгения Колтуна: «Президент атлетического клуба „Антей“ трудится над привлечением тюменцев к здоровому образу жизни, культуризму, фитнесу, является известным тренером в мире. 50 лет назад и я, будучи студентом Тюменского госуниверситета, пришел к нему на занятия в клуб».
Евгений Заболотный считает, что Леонид Окунев и Евгений Колтун олицетворяют собой не только культуру и спорт нашего города, но и саму Тюмень и тюменский характер.
В июне на заседании городской Думы в ходе тайного голосования депутаты примут решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Тюмени».