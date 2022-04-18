Два тюменца могут стать Почетными гражданами города в 2022 году

«В Думу поступили документы на присвоение этой высшей муниципальной награды, — отметил он. — Все мы бывали на спектаклях театра „Ангажемент“, которым около 30 лет руководит Леонид Окунев, смотрели кинофильмы с участием этого прекрасного актера. Заслуженный артист Российской Федерации, он вкладывает много труда и таланта для формирования культуры областной столицы».