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Два тюменца могут стать Почетными гражданами города в 2022 году

18 апреля 11:12
Фото: 1MI
Леонид Окунев и Евгений Колтун могут стать Почетными гражданами города Тюмени. Об этом сообщил на своей странице социальной сети ВКонтакте председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный.
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Тюмень

«В Думу поступили документы на присвоение этой высшей муниципальной награды, — отметил он. — Все мы бывали на спектаклях театра „Ангажемент“, которым около 30 лет руководит Леонид Окунев, смотрели кинофильмы с участием этого прекрасного актера. Заслуженный артист Российской Федерации, он вкладывает много труда и таланта для формирования культуры областной столицы».

Председатель Думы особо подчеркнул роль в развитии тюменского спорта заслуженного тренера Российской Федерации Евгения Колтуна: «Президент атлетического клуба „Антей“ трудится над привлечением тюменцев к здоровому образу жизни, культуризму, фитнесу, является известным тренером в мире. 50 лет назад и я, будучи студентом Тюменского госуниверситета, пришел к нему на занятия в клуб».

Евгений Заболотный считает, что Леонид Окунев и Евгений Колтун олицетворяют собой не только культуру и спорт нашего города, но и саму Тюмень и тюменский характер.

В июне на заседании городской Думы в ходе тайного голосования депутаты примут решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Тюмени».

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#Новости#Тюмень#Евгений Заболотный#Максим Карпиков#Политика
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