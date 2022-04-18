Чернышенко оценил потенциал развития экотуризма в РФ

Дмитрий Чернышенко отметил, что Россия имеет огромные возможности для развития экотуризма. По его словам, страна по праву занимает первое место по площади охраняемых природных территорий, но при этом доля экотуризма во всей структуре национального туристического рынка составляет всего 2 процента. Об этом пишет сайт Newizv.ru.