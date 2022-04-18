Чернышенко оценил потенциал развития экотуризма в РФ

Дмитрий Чернышенко отметил, что Россия имеет огромные возможности для развития экотуризма. По его словам, страна по праву занимает первое место по площади охраняемых природных территорий, но при этом доля экотуризма во всей структуре национального туристического рынка составляет всего 2 процента. Об этом пишет сайт Newizv.ru.
Вице-премьер указал, что необходимо провести большой объем работы по развитию национального экотуризма, в том числе направить инвестиции в инфраструктуру национальных парков и заповедников. Он также добавил, что будущее развитие курортов требует иного комплексного подхода, в том числе применение зеленых стандартов в ходе строительства.
«Наша желаемая цель — это создание комфортной инфраструктуры. Нам нужны санатории, гостиницы, популярные курорты с высоким уровнем сервиса, куда поедут как российские, так и иностранные туристы», — подчеркнул Чернышенко.
По итогам совещания он дал указание Ростуризму и Минприроды РФ совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в рамках нацпроекта проанализировать создание туристических объектов на особо охраняемых и других природных территориях, среди которых и Дальневосточный федеральный округ.
Также на совещании обсуждали перспективы развития горного кластера Сочи.
«Васта Дискавери» совместно с государственной корпорацией «Туризм.РФ» заключили соглашение о возведении и эксплуатации курорта «Три вулкана» на Камчатке. Основным инвестором проекта станет компания Владимира Потанина «Интеррос».
Инфраструктура нового курорта будет включать гостиницу на 1000 номеров, 30 км горнолыжных трасс, а также пять подъемников. Новый курорт станет частью проекта «Туризм.РФ» по строительству сети курортных объектов по всей России. Например, в Адыгее будет построен курорт «Лаго-Наки», а в Карелии, Свердловской, Омской и Костромской областях построят 10 гостиниц.
«Концепция бизнеса „Интерроса“ всегда была сконцентрирована на инвестициях, которые не просто приносят прибыль, но и приводят к развитию новых направлений и созданию инфраструктуры, что положительно отражается на качестве жизни людей», — заявил гендиректор «Интерроса» Сергей Батехин.