Бизнесмена Куйбиду подозревают в попытках продать Петропавловскую судоверфь

По ее словам, компания «Комкон» была создана Руденко в 2013 году и на момент торгов уже имела в собственности несколько объектов судоверфи. После победы на торгах Руденко и Обедин стали искать инвесторов и вышли на рыбопромышленника Николая Куйбиду. Бизнесмены договорились разделить бизнес на три равные части — по тридцать три процента акций каждому. Однако в средствах массовой информации единственным учредителем и акционером предприятия называют Куйбиду — своих партнеров он оставил за бортом.