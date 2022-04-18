Бизнесмена Куйбиду подозревают в попытках продать Петропавловскую судоверфь

Как пишет mk.ru, Петропавловская судоверфь официально является банкротом с 2014 года. После этого предприятие стало интересно китайским предпринимателям, но российские бизнесмены Андрей Обедин и Павел Руденко решили восстановить объект. Об этом рассказала супруга Обедина — Анастасия.
По ее словам, компания «Комкон» была создана Руденко в 2013 году и на момент торгов уже имела в собственности несколько объектов судоверфи. После победы на торгах Руденко и Обедин стали искать инвесторов и вышли на рыбопромышленника Николая Куйбиду. Бизнесмены договорились разделить бизнес на три равные части — по тридцать три процента акций каждому. Однако в средствах массовой информации единственным учредителем и акционером предприятия называют Куйбиду — своих партнеров он оставил за бортом.
Анастасия Обедина рассказала, что супруг занимался восстановлением Петропавловской судоверфи в течение 2 лет, а потом погряз в судебных разбирательствах. В прошлом году против Руденко и Обедина возбудили уголовное дело по обвинению в попытке захвата Петропавловской судоверфи. По материалам дела, их подозревают в хищении имущества и акций предприятия у единственного учредителя и акционера Куйбиды на сумму полтора миллиарда рублей в общей сложности.
Стоит отметить, что почти одновременно с возбуждением уголовного дела Руденко смог вернуться в бизнес — он в судебном порядке вернул себе акции. Также он выяснил, что компания «Комкон» заключила договор подряда на общую сумму шестьдесят один миллион рублей с организацией «Электроспецстрой», которая должна была проводить работы на территории судоверфи. Однако сотрудники «Комкона» утверждают, что об этой организации они слышат впервые и никаких работ на территории компании не проводилось.
После изучения налоговых документов Руденко установил, что компания «Электроспецстрой», с которой «Комкон», находясь под руководством Куйбиды заключила многомиллионный контракт, является подрядчиком только на бумаге. В течение двух лет от нее не поступало никакой налоговой отчетности. С полученными данными Руденко отправился в полицию и написал заявление, однако дело до сих пор не возбудили.
Также примечательно, что Николай Куйбида, пока его бывшие партнеры находятся под следствием, подал в суд исковое заявление с требованием признать АО «Комкон» банкротом. Арбитражный суд Камчатского края заявление отклонил, но рыбопромышленник подал апелляцию.
По мнению журналистов, Куйбида намеренно переводит дело в уголовно-правовое русло, чтобы затем разделить судоверфь с целью последующей продажи.