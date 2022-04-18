АСИ объявило отбор проектов по развитию технологий и соцсферы

Авторы выбранных проектов получат ряд серьезных преимуществ, в числе которых - помощь в преодолении административных барьеров, поддержка в общении с властями и государственными компаниями, содействие в поиске партнеров и инвесторов, а также возможность стать участником акселераторов экосистемы АСИ и партнеров.