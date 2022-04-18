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АСИ объявило отбор проектов по развитию технологий и соцсферы

18 апреля 08:32
Фото: pixabay.com
Специалисты Агентства стратегических инициатив (АСИ) проведут конкурсный отбор проектов на тему развития высоких технологий и соцсферы. Самые лучшие предложения получат всестороннюю поддержку агентства и партнеров.

Представленные на рассмотрение экспертов Агентства стратегических инициатив проекты будут отбираться по четырем направлениям.

Первое направление - “Качество жизни” – объединит предложения по развитию сотрудничества государства, бизнеса и некоммерческих организаций (НКО) с целью решения различных социальных задач и создания условий для повышения качества и продолжительности жизни россиян.

Проекты по второму направлению - “Технологии” – должны предлагать варианты развития ключевых экономических отраслей и достижения роста в промышленности, IT и телекоммуникациях, транспорте и ряде других отраслей.

Направление “Актуальные навыки” подразумевает подготовку сотрудников для различных сфер деятельности, внедрение новых форм занятости и самореализации граждан.

А четвертое направление - “Предпринимательство” - предполагает реализацию решений, направленных на повышение уровня кооперации предпринимателей и раскрытие новых возможностей для бизнеса.

Авторы выбранных проектов получат ряд серьезных преимуществ, в числе которых - помощь в преодолении административных барьеров, поддержка в общении с властями и государственными компаниями, содействие в поиске партнеров и инвесторов, а также возможность стать участником акселераторов экосистемы АСИ и партнеров.

Подать проект можно до 30 июня 2022 года по ссылке: https://asi.ru/leaders/lead-projects/.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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