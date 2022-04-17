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В Тюмени студентов избили из-за серьги в ухе

17 апреля 06:35
Фото: ЧП Тюмень ЧС
В социальных сетях появился видеоролик, на котором сотрудник магазина на Фабричной, 17 и его приятель избили студентов. По словам автора ролика, причиной инцидента послужила серьга в ухе молодого человека.
Сюжет
Тюмень

Стоит отметить, что судя по данным на видео, стычка произошла 1 ноября 2021 года.

Недавно в Тюмени происходили другие инциденты с избиениями. Так, в ТРЦ «Кристалл» 4 апреля охранник избил мужчину. Известно, что пострадавший получил, как минимум, 3 удара в голову. Есть несколько версий произошедшего. По одной из них мужчина укусил охранника, по другой — пострадавший что-то украл в магазине и начал кричать на охрану на выходе.

Также недавно жителя Ишима избил кредитор за 1,5 тысячи рублей. Он требовал вернуть сумму в двойном объеме и напал на потерпевшего. Обидчик вину признал, ему может грозить до 7 лет заключения и штраф до полумиллиона рублей.

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