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В Тюмени произошло первое ДТП с байкером в сезоне

17 апреля 15:08
Фото: АВТО Тюмень ДТП
В социальных сетях появилась информация об аварии. Инцидент произошел на улице Республики рядом с Заводом Медоборудования. На фото, сделанном очевидцем произошедшего, видно, что в ДТП пострадал мотоцикл. Это первая такая аварии в сезоне.
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Тюмень

Сегодня в Тюменской области произошло несколько ДТП. Так, в 2 часа ночи под Тюменью автомобиль «Рено Логан» влетел в сломанный грузовик «Зил». В результате, на месте скончалась 46-летняя пассажирка иномарки. Водитель не пострадал.

Как сообщают в Госавтоинспекции, в 6 утра на 12-м километре дороги Тюмень — Нижняя Тавда столкнулись KIA и Ford. По предварительным данным, водитель первого авто выехал на встречную полосу. В результате, KIA загорелся. За рулем находился молодой человек 1999 года рождения, его доставили в больницу. Водитель и пассажирка Ford — мать и дочь получили тяжелые травмы.

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