В Тюмени произошло первое ДТП с байкером в сезоне

Как сообщают в Госавтоинспекции, в 6 утра на 12-м километре дороги Тюмень — Нижняя Тавда столкнулись KIA и Ford. По предварительным данным, водитель первого авто выехал на встречную полосу. В результате, KIA загорелся. За рулем находился молодой человек 1999 года рождения, его доставили в больницу. Водитель и пассажирка Ford — мать и дочь получили тяжелые травмы.