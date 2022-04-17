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В Тюмени мошенники выдают себя за сотрудников Следственного комитета

17 апреля 15:17
Фото: 1Mi
Как сообщают в СК РФ по Тюменской области, тюменцы жалуются на телефонных мошенников, которые придумывают более изощренные и изобретательные способы обмануть граждан и похитить их средства.
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Тюмень

Некоторые злоумышленники по телефону представляются сотрудниками Следственного комитета и под различными предлогами требуют перевести деньги на счет. В ведомстве просят не поддаваться уговорам и угрозам и сообщать о произошедшем в полицию.

«Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов (СК России, ФСБ России, МВД России, Росгвардии и другие) не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно», — отмечают в Следственном комитете.

Также сотрудники ведомства не требуют предоставлять персональные данные и информацию по счетам и картам в банках.

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