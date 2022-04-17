nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В ДТП на трассе Тюмень — Нижняя Тавда пострадали два человека

17 апреля 09:23
Фото: «НашГород»
Утром на трассе Тюмень — Нижняя Тавда произошла авария, в результате которой пострадали несколько человек. Возможно, один из водителей был пьян.
Сюжет
Тюмень

«Сегодня в 06:15 утра на 12-м километре дороги Тюмень — Нижняя Тавда столкнулись KIA и Ford. Предварительно, водитель KIA выехал на встречную полосу. От удара KIA опрокинулся и загорелся», — рассказали «Нашему городу» в Госавтоинспекции.

В ведомстве также отметили, что за рулем KIA находился молодой человек 1999 года рождения. Его доставили в медучреждение. По предварительным данным, молодой человек был пьян. В результате аварии он получил тяжелые травмы.

В ДТП пострадали также водитель и пассажирка Ford — мать и дочь. Ford вела девушка 1994 года рождения, ее мать получила тяжелые травмы.

Материалы по теме
19-летний тюменец спровоцировал ДТП, в котором пострадал подростокНа трассе Курган-Тюмень в ДТП погибла женщинаВ Тюменской области задержали водителя, который сбил подростка и уехал с места ДТП
#Новости#ДТП#Автодорога "Тюмень - Нижняя Тавда"#Тюмень#Елизавета Романова#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25