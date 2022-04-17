В ДТП на трассе Тюмень — Нижняя Тавда пострадали два человека

«Сегодня в 06:15 утра на 12-м километре дороги Тюмень — Нижняя Тавда столкнулись KIA и Ford. Предварительно, водитель KIA выехал на встречную полосу. От удара KIA опрокинулся и загорелся», — рассказали «Нашему городу» в Госавтоинспекции.
В ведомстве также отметили, что за рулем KIA находился молодой человек 1999 года рождения. Его доставили в медучреждение. По предварительным данным, молодой человек был пьян. В результате аварии он получил тяжелые травмы.
В ДТП пострадали также водитель и пассажирка Ford — мать и дочь. Ford вела девушка 1994 года рождения, ее мать получила тяжелые травмы.