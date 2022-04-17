Тюменцы заметили сотрудников военкоматов, разносящих повестки по квартирам

Стоит отметить, что 1 апреля начался весенний призыв. На службу призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. В 2022 году весенний призыв стартует 1 апреля и завершится 15 июля. Педагоги образовательных учреждений призываются с 1 мая по 15 июля.