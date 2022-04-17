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Тюменцы заметили сотрудников военкоматов, разносящих повестки по квартирам

17 апреля 14:03
Фото: 1Mi
Жители областной столицы заметили во дворах жилых домов сотрудников военкомата. По словам очевидцев, женщины ходят по квартирам и вручают призывникам повестки.
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Тюмень

Стоит отметить, что 1 апреля начался весенний призыв. На службу призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. В 2022 году весенний призыв стартует 1 апреля и завершится 15 июля. Педагоги образовательных учреждений призываются с 1 мая по 15 июля.

Напомним, что в конце марта тюменцам поступали звонки якобы из военкомата. Разговор происходил с помощью робота, который просил «прийти в ближайший военкомат с сухарями и консервами». В Минобороны РФ опровергли связь этих звонков с призывной кампанией. Обычно такого рода звонки осуществляют сотрудники военкомата лично.

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#Новости#Служба в армии#Военкомат#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
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