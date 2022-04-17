Тюменцам рассказали, кто были первыми собаками-космонавтами

Как рассказал порталу Megatyumen кинолог Владимир Голубев, первыми в космосе побывали собаки Дезик и Цыган 22 июля 1951 года. Они успешно прошли все испытания и вернулись домой, однако Цыган получил царапину, из-за чего его больше не допускали к полетам. Собаку забрал к себе домой один из ученых.
Второй полет собак в космос закончился трагически. Дезик с Лисой погибли, отказала парашютная система, а аппарат разбился при приземлении. После этого ученые разработали аварийную систему катапультирования. После в освоении космоса людям помогали Мишка и Чижик, Смелый и Рыжик, Непутёвый и Рожок. Белка и Стрелка первыми совершили суточный орбитальный полет 19 августа 1960 года. Корабль 17 раз сделал полный оборот вокруг планеты и вернулся обратно.
Исследователи и четвероногие помощники приблизили полет человека в космос. 12 апреля 1961 года летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полёт в космос.