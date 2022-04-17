Тюменцам рассказали, кто были первыми собаками-космонавтами

Как рассказал порталу Megatyumen кинолог Владимир Голубев, первыми в космосе побывали собаки Дезик и Цыган 22 июля 1951 года. Они успешно прошли все испытания и вернулись домой, однако Цыган получил царапину, из-за чего его больше не допускали к полетам. Собаку забрал к себе домой один из ученых.