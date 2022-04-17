Тюменская автоинспекция работает над безопасностью подростков на дорогах

В Тюмени весной обострилась проблема управления транспортом несовершеннолетними участниками дорожного движения - не имеющими водительских удостоверений, теоретических знаний ПДД и практических навыков вождения.
Сотрудники ГИБДД в этом году задержали 37 несовершеннолетних водителей за рулем автомобилей, информация о них направлена в подразделения по делам несовершеннолетних. В ближайшее время к юным водителям машин добавятся водители мотоциклов, мопедов и скутеров, не имеющие права управления транспортом.
К контролю за движением на транспорте подростков ГИБДД привлечет «родительские патрули», а также общественные организации, органы муниципальной власти, в первую очередь в сельских районах региона.
Обо всех случаях управления транспортом несовершеннолетними водителями ГИБДД просит сообщать в полицию, по телефонам 112, 102, чтобы успеть вмешаться и отстранить подростков от управления автомобилями и мототехникой до того, как произойдет ДТП либо аварийная ситуация с их участием.
В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.