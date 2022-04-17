Тюменская автоинспекция работает над безопасностью подростков на дорогах

Сотрудники ГИБДД в этом году задержали 37 несовершеннолетних водителей за рулем автомобилей, информация о них направлена в подразделения по делам несовершеннолетних. В ближайшее время к юным водителям машин добавятся водители мотоциклов, мопедов и скутеров, не имеющие права управления транспортом.