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Тюменка устроила потасовку с автоинспекторами из-за пьяного мужа

17 апреля 14:23
Фото: ЧП Тюмень ЧС
В социальных сетях появился видеоролик, на котором тюменка вступила в конфликт с автоинспекторами, которые пытались задержать ее мужа. По словам автора публикации, инцидент произошел на Республики, 237.
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Полиция

Отмечается, что мужчина пытался пьяным сесть за руль своего автомобиля. Автоинспекторов вызвали неравнодушные жители города. Когда инспекторы прибыли, жена пьяного мужчины «отгоняла» их от мужа, чтобы защитить его от наказания.

В результате, сотрудники ГИБДД задержали обоих. По словам автора поста в социальных сетях, один экипаж забрал мужа, другой — жену.

Ранее «Наш город» сообщал о другом видео в соцсетях, на котором сотрудник магазина вместе со своим приятелем избили студентов. Предположительно, причиной нападения стала серьга в ухе одного из молодых людей.

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