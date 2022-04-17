Тюменка устроила потасовку с автоинспекторами из-за пьяного мужа

Отмечается, что мужчина пытался пьяным сесть за руль своего автомобиля. Автоинспекторов вызвали неравнодушные жители города. Когда инспекторы прибыли, жена пьяного мужчины «отгоняла» их от мужа, чтобы защитить его от наказания.
В результате, сотрудники ГИБДД задержали обоих. По словам автора поста в социальных сетях, один экипаж забрал мужа, другой — жену.
Ранее «Наш город» сообщал о другом видео в соцсетях, на котором сотрудник магазина вместе со своим приятелем избили студентов. Предположительно, причиной нападения стала серьга в ухе одного из молодых людей.