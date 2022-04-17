Тюменка устроила потасовку с автоинспекторами из-за пьяного мужа

Отмечается, что мужчина пытался пьяным сесть за руль своего автомобиля. Автоинспекторов вызвали неравнодушные жители города. Когда инспекторы прибыли, жена пьяного мужчины «отгоняла» их от мужа, чтобы защитить его от наказания.